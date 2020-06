Pütnitz: Darum darf Campea nun doch stattfinden

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Nun also doch: Am Sonnabend startet das Camping-Event Campea auf dem ehemaligen Militärflugplatz auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Noch am Donnerstag hatte der Landkreis Vorpommern-Rügen als Fachaufsichtsbehörde die Stadt Ribnitz-Damgarten aufgefordert, die Genehmigung für die Veranstaltung zurückzunehmen.

Nun wurde eine neue Genehmigung vonseiten der Stadt erteilt, die einen Kompromiss beinhaltet, mit dem der Landkreis mitgeht.

Ein Camping-Areal statt acht

Als Teilerfolg bezeichnete Hans Jensen, Inhaber von Supremesurf Rostock und Veranstalter des Campea-Events, diese Einigung. Der Kompromiss sieht vor, dass zunächst eines der ursprünglich geplanten acht geplanten Camping-Areale öffnen darf. Maximal 300 Menschen dürfen sich hier gleichzeitig aufhalten. „Dieses Konzept bewegen sich im Rahmen der Corona-Verordnung des Landes“, sagte Kreissprecher Olaf Manzke.

Dixi-Toiletten und freigemähte Flächen: In den vergangenen Wochen wurde das Campea-Event auf Pütnitz vorbereitet. Quelle: Robert Niemeyer

Der Landkreis hatte die Veranstaltung zunächst untersagt, weil in den acht Camping-Bereichen zusammengenommen 2400 Menschen gleichzeitig auf dem Flugplatzgelände möglich wären. Die einzelnen Camping-Areale könnten nicht voneinander getrennt betrachtet werden. Mit der jetzigen Einigung gebe es für den Landkreis keine Notwendigkeit einzuschreiten.

144 Quadratmeter pro Zelt

In dem nun einen Camping-Platz sollen die geplanten Themen der ursprünglichen acht Areale vermischt werden, so Hans Jensen. Geplant sind unter anderem Kurse oder Workshops. Die Corona-Regeln würden dabei eingehalten. So sei für jedes Zelt oder jeden Caravan bzw. Camping-Van eine Fläche von 144 Quadratmetern vorgesehen, genug Abstand also zu anderen Campern.

„Wir haben höchste Hygiene-Standards. Das ist Corona-Camping pur“, sagt Campea-Veranstalter Hans Jensen. Quelle: Lea-Marie Kenzler

Wer möchte, kann sich zudem seine eigene Toilette hinzubuchen. Der Zugang zum Gelände, zu den Workshops und sogar zu den Duschen, die regelmäßig gereinigt werden, ist nur mit elektronischem Chip am Armband möglich.

Die Daten werden zudem erfasst, um im Falle möglicher Corona-Infektionen die Kontaktverfolgung zu ermöglichen. „Wir haben höchste Hygiene-Standards. Das ist Corona-Camping pur“, so Hans Jensen.

Im Vorfeld hatte es bereits Buchungen für Campea gegeben. Zurückgeschickt werden müsse aber niemand, da die bisherige Buchungszahl die 300 nicht überschreite. „Und die Arbeit im Vorfeld war nicht ganz für die Katz“, so Jensen. In den vergangenen Wochen hatten seine Mitarbeiter das Flugplatzgelände für Campea vorbereitet.

Weitere Gespräche geplant

Anfang kommender Woche sollen weitere Gespräche geführt werden, um auszuloten, ob weitere Camping-Bereiche eröffnet werden können und Campea noch länger stattfinden kann. Die jetzige Genehmigung erstreckt sich lediglich über wenige Tage, nämlich bis zum 1. Juli. Somit ist Campea als eine, zeitlich begrenzte Veranstaltung anzusehen. Sollten sich die Beteiligten nicht einigen, wäre am kommenden Mittwoch also schon wieder Schluss.

„Wichtig ist, dass wir den Ball überhaupt in der Luft halten“, sagt Thomas Huth, Bürgermeisterkandidat in Ribnitz-Damgarten. Quelle: privat

„Ich bin zuversichtlich, dass wir uns einigen werden. Wir sind kompromissbereit und möchten lösungsorientiert Gespräche führen“, sagt Hans Jensen. Er sei dankbar dafür, dass Stadt und Landkreis so kurzfristig eine Zwischenlösung gefunden hätten. „Wichtig ist, dass wir den Ball überhaupt in der Luft halten“, sagt Thomas Huth, Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten.

Wie es weitergeht bzw. ob weitere Camps auf dem circa 550 Hektar großen Gelände eröffnet werden können, würden jedoch erst die Gespräche Anfang der Woche zeigen.

Campea statt Pangea

Hans Jensen ist Veranstalter des Pangea-Festivals, das seit Jahren auf der Halbinsel Pütnitz stattfindet. Wegen der Corona-Krise musste das Pangea-Festival in diesem Jahr abgesagt werden. Daraufhin entstand die Idee, ein sogenanntes Pop-up-Camp ins Leben zu rufen. Die Idee der Pop-up-Camps: Ungenutzte Festivalflächen sollen temporär zu einem Camping-Platz werden. Campea sollte bzw. soll bis zum 13. September angeboten werden.

Hintergrund ist auch, dass die Veranstaltungsbranche wegen der Corona-Krise derzeit brach liegt. Campea sollte Kleinkünstlern eine Möglichkeit bieten, aktiv zu werden. „Wir haben überlegt, was können wir tun, um unserem Kosmos eine Perspektive zu bieten“, so Hans Jensen. Außerdem soll Campea eine Urlaubsalternative für den kleinen und mittleren Geldbeutel.

