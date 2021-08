Pütnitz: Deshalb wird es das Ostblock-Fahrzeugtreffen auch künftig geben

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Wenn es knattert, qualmt und scheppert und Oldtimer-Fans aus ganz Deutschland mit ihren historischen Fahrzeugen und Tausende Tagesbesucher Richtung Pütnitz streben, dann ist Ostblock-Fahrzeugtreffen. Am Wochenende fand das 20. statt.

Dass diese Veranstaltung einmal solch ein Riesenerfolg werden wird, haben sich diejenigen, die das erste Treffen im Juli 2002 organisierten, wahrscheinlich nicht in ihren kühnsten Träumen vorstellen können. Denn zum 1. Boxermotor- und Ostblock-Treffen, so hieß die Veranstaltung damals noch, kamen gerade mal 70 aktive Teilnehmer, einige Händler und knapp 1200 Tagesbesucher.

Ein Jahr später dann waren es bereits um die 250 Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen und über 5000 Tagesbesucher. Und diese Entwicklung hielt in den folgenden Jahren an. Jetzt sind es bis zu 10 000 Besucher, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen.

Mehr Klasse als Masse

Und bei dieser Größenordnung soll es auch bleiben, macht Frank Müller-Meinke, Chef des Technik-Vereins Pütnitz, deutlich. Der Verein ist Träger des Technik-Museums Pütnitz und Ausrichter des Ostblock-Fahrzeugtreffens. „Wir peilen keine immer neuen Rekorde an, uns geht es vor allem darum, die Qualität zu verbessern“, so der Vereinschef.

Aber wird es das Ostblockfahrzeug-Treffen auch dann noch geben, wenn der von Center Parcs auf der Halbinsel geplante Ferienpark in Betrieb geht? Eine Frage, die sich nicht nur so mancher aktive Teilnehmer des Ostblock-Fahrzeugtreffens stellt. Klare Antwort des Vereinschefs: Man werde an den Events festhalten, die jährlich vom Technik-Verein organisiert werden. Das größte und sowohl national als auch international bekannteste sei das Ostblock-Fahrzeugtreffen.

Seinen Optimismus schöpft er aus der Tatsache, dass das Technik-Museum im Rahmen der Erschließung der Halbinsel zum Ferien- und Freizeitpark ein fester Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist. Zur Erinnerung: 600 Ferienhäuser und -apartments, 2800 Betten, jährlich etwa 600 000 Übernachtungen: 220 Millionen Euro will Center Parcs auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten investieren. Die Eröffnung ist für 2026 angepeilt.

Und der Ferienparkriese holt sich regionale Partner ins Boot. Dazu gehören Supremesurf aus Rostock, Veranstalter des Pangea-Festivals auf Pütnitz, die Bernsteinreiter aus Hirschburg und eben auch das Technik-Museum Pütnitz.

Anforderungen an ein zeitgemäßes Museum werden steigen

Nicht nur bei den künftigen Ostblock-Fahrzeugtreffen setzt der Verein auf mehr Qualität statt auf neue Rekorde. Auch das Technik-Museum soll nicht vergrößert, sondern qualitativ verbessert werden. Man sei sich im Klaren darüber, dass mit der Errichtung des Ferienparks die Anforderungen an ein zeitgemäßes Technik-Museum steigen, macht Frank Müller-Meinke deutlich.

Zu den anspruchsvollen Zielen des Vereins gehört unter anderem die großflächige Entsiegelung von nicht mehr benötigten Betonflächen, die denkmalgerechte Sanierung der drei vom Verein genutzten Ausstellungshallen und eine Neustrukturierung der Ostblocktechnik-Schau.

Neue Standards in Sanitärbereich und Gastronomie

Neue Standards sollen auch mit der Errichtung von Sanitäranlagen, einem Veranstaltungsraum und der gastronomischen Versorgung gesetzt werden. Überdies sollen auch alle Möglichkeiten für einen ökologisch sauberen Betrieb genutzt werden. Hierzu gehört die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Hallendächern.

„Für uns als ehrenamtlichen Verein bedeutet das eine Mammutaufgabe für die nächsten Jahre, da der Technik-Verein auch das jährliche Ostblock-Fahrzeugtreffen erhalten will“, sagt Frank Müller-Meinke. Und das wünscht sich auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Denn das Ostblock-Fahrzeugtreffen sei nicht nur ein Besuchermagnet für Tausende Gäste aus Deutschland und dem Ausland, sondern darüber hinaus auch die wichtigste Einnahmequelle für den Technik-Verein. Das komme auch dem Technik-Museum zugute, das ebenfalls jedes Jahr Tausende Besucher anziehe, so der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef. Und überdies dürfe man nicht vergessen, dass der Technik-Verein ja auch Pacht zahle, die in das Stadtsäckel fließe.

In normalen, coronafreien Jahren, hat das Technik-Museum um die 30 000 Besucher, einschließlich Ostblock-Fahrzeugtreffen. Mit 30 000 bis 50 000 Besuchern rechnet der Verein, wenn Center Parcs eröffnet hat.

