Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

In Rekordzeit wurde Mitte der 1930er Jahre der Militärflugplatz auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten errichtet. 1935 begannen die Arbeiten, 1936 wurde der Flugplatz von der Deutschen Wehrmacht in Betrieb genommen. 1952 übernahm die Rote Armee der Sowjetunion offiziell den Flugplatz und baute ihrerseits neue Gebäude. Nun kündigen sich abermals Veränderungen an. Der Flugplatz soll zum Touristenparadies werden. Die OZ hat zuvor die Gelegenheit genutzt, dem Gelände einen Besuch abzustatten und die geheimen Ecken des Militärflugplatzes Pütnitz zu entdecken.

1 Heizhaus und Lager

Mitte der 1930er Jahre gebaut: Das Lager und Heizhaus. Quelle: Edwin Sternkiker

1935 begannen auf der Halbinsel Pütnitz die Bauarbeiten für den kombinierten Land- und Seefliegerhorst. Bereits am 1. April 1936 konnte der Betrieb aufgenommen werden. Im Zuge der Arbeiten wurden nördlich der Flugplatzallee rund 30 Klinkerbauten errichtet, dazu gehörte dieses doppelstöckige Gebäude, das als Lager und Heizhaus diente.

2 Kommandantur

Die ehemalige Kommandantur Quelle: Edwin Sternkiker

Zu den markantesten Bauten im Bereich der einstigen Kasernenanlage des Flugplatzes gehört die aus deutscher Zeit stammende ehemalige Kommandantur. Auffälligstes Gestaltungsmerkmal ist das Eingangsportal mit den vier Säulen. Im Inneren des Gebäudes führen von der Eingangshalle von beiden Seiten geschwungene Treppen nach oben. Nur wenige Meter entfernt befindet sich ein zu sowjetischer Zeit angelegter Schutzbunker.

Center Parcs kommt: Ihre Fragen zum Bernsteinresort Auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes auf der Halbinsel Pütnitz soll das Bernsteinresort entstehen. Der Ferienparkriese Center Parcs plant dort 600 Ferienhäuser und -appartments mit insgesamt 2800 Betten. Weitere Bausteine des Tourismusprojektes „Bernsteinressort“ sind ein Reiterhof der Bernsteinreiter aus Hirschburg und ein Freizeitpark, den Supremesurf aus Rostock aufbauen will. Auch das Technikmuseum soll erhalten bleiben und sogar modernisiert werden. Am Dienstagabend holt die OZ die Beteiligten an einen Tisch und bittet sie zur Gesprächsrunde. Mit dabei sind Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland, Hans Jensen von Supremesurf, Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter Hirschburg, Frank Müller-Meinke vom Pütnitzer Technikmuseum und Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Aufgrund der Corona-Vorschriften kann dieses Treffen nicht mit Publikum stattfinden. Die Diskussionsrunde wird auf Video aufgezeichnet. Sie haben trotzdem die Möglichkeit, ihre Fragen zu dem Projekt zu stellen. Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an ribnitz-damgarten@ostsee-zeitung.de oder schreiben Sie uns über unseren Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook unter www.facebook.com/oz.ribnitzdamgarten.

3 Der Tower

Der Tower Quelle: Robert Niemeyer

Der Tower des ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes Damgarten zählt zu den zahlreichen Gebäuden, die nach der Übernahme des Platzes durch die Rote Armee neu entstanden waren. Wie bei fast allen Baulichkeiten ist der Verfall bereits weit vorangeschritten.

4 Munitionsbunker

Zugang zum Munitionsbunker, der in den 1970er Jahren gebaut wurde Quelle: Robert Niemeyer

Geheimnisumwittert: Dieser Bunker vom Typ „Granit“ wurde von den Sowjets in den 1970er Jahren gebaut. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass hier in Krisenzeiten auch Atomwaffen gelagert worden sein sollen. Sicher ist, dass in dem aus Betonfertigteilen gebauten Bunker mit seinem zweifach gesicherten Zugang konventionelle Munition gelagert wurde.

5 Sowjetische Landebahn

Die Start- und Landebahn beeindruckt durch ihre Ausdehnung bis heute. Quelle: Robert Niemeyer

Bereits 1951, also noch vor der offiziellen Übernahme des Flugplatzes Pütnitz durch die Rote Armee, wurde mit dessen Ausbau begonnen. Dazu gehörte der Neubau einer 2250 Meter langen Start- und Landebahn. Bevor mit den eigentlichen Arbeiten begonnen werden konnte, musste ein Massengrab beräumt werden. Bei den Toten handelte es sich um Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Platz untergebracht wurden und an Typhus sowie weiteren Krankheiten verstorben waren.

6 Deutsche Landebahn

Die aus Wehrmachtszeiten stammende Landebahn Quelle: Edwin Sternkiker

Erst während des Krieges, 1942, erhielt der ehemalige Wehrmachtsflugplatz Pütnitz eine befestigte Start- und Landebahn, an deren Bau auch ausländische Arbeiter beteiligt waren, so unter anderem Italiener. 1943 wurde die Start- und Landebahn erweitert. Um Reifen zu schonen, wurde im Schulbetrieb allerdings nur die parallel zur Betonbahn befindliche Graspiste genutzt.

7 Fahrzeughalle

Das Beispiel dieser Fahrzeughalle zeigt, wie sich die Natur ihren Lebensraum wieder zurückholt. Quelle: Robert Niemeyer

Hier kämpft sich die Natur zurück. Im südöstlichen Teil des Flugplatzes befand sich auf einem extra umzäunten und bewachten Gelände ein Außenlager. Zu diesem im Wald versteckten Objekt gehörten neben einer Fahrzeughalle (unser Foto) unter anderem ein Lehrgebäude und ein Munitionslager. Durch das Dach der Fahrzeughalle ist im Laufe der Jahre ein Baum gewachsen.

8 Sowjetische Shelter

Eine Bogendeckung aus der Hinterlassenschaft der Sowjetarmee Quelle: Robert Niemeyer

In den Jahren von 1968 bis 1970 wurden über das gesamte Flugplatzgelände verstreut 40 Bogendeckungen als Schutz für Kampfjets vom Typ MiG-21 errichtet. Sie waren auch noch ausreichend für die MiG-23, aber nicht mehr für die MiG-29. Bei sämtlichen Bogendeckungen fehlen die Rolltore – die nahmen die Russen bei ihrem Abzug 1994 mit.

9 Feuerwache

Die Feuerwache Quelle: Robert Niemeyer

Zu den Bauten aus Wehrmachtszeiten, die von der Roten Armee mit der Übernahme des ehemaligen deutschen Fliegerhorstes 1951/52 weitergenutzt wurden, gehört die Feuerwache. Wie an allen Gebäuden, so hat auch hier der Zahn der Zeit deutlich seine Spuren hinterlassen.

10 Flugzeughalle 2

Ein Blick in die Halle 2. Sie wird vom Technikverein Pütnitz für Ausstellungen genutzt. Quelle: Robert Niemeyer

Die Halle 2 ist eine von fünf Seeflugzeughallen des ehemaligen Militärflugplatzes und wird heute vom Technikverein als Ausstellungshalle genutzt. Die Mitte der 1930er Jahre aus Beton gebaute Flugzeughalle beeindruckt nicht nur durch ihre Ausmaße von 79 Meter Länge, 29 Meter Breite und zehn Meter Höhe, sie stellt auch eine ingenieurtechnische Meisterleistung ihrer Zeit dar. Besonders die freitragende Dachkonstruktion mit ihrer beachtlichen Spannbreite fällt jedem Besucher sofort ins Auge.

Von Robert Niemeyer und Edwin Sternkiker