Pütnitz

Im Herbst 1945 wurden in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) mehrere Tausend Gutsbesitzer enteignet. Ihr Land wurde unter Vertriebenen, Umsiedlern und ehemaligen Gutsarbeitern aufgeteilt. Sie wurden damit zu Neubauern. Doch woher das für die Errichtung der Neubauernhöfe notwendige Baumaterial nehmen?

Der Befehl Nr. 209 der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) vom 9. September 1947 sollte helfen, das Problem zu lösen. Dieser Befehl verfügte, dass das für die Schaffung von Neubauernhöfen in der Sowjetischen Besatzungszone notwendige Baumaterial aus den „Baulichkeiten ehemaliger Gutsbesitzerhöfe“ gewonnen werden soll.

Neubauern blieb ab Sommer 1948 der Platz versperrt

Im Bereich Damgarten beließ man es nicht bei der Anwendung dieses Befehls auf die einstigen Gutsbesitzerhöfe. Hier hatte es offenbar zwischen der SED und der sowjetischen Kreiskommandantur in Stralsund eine Absprache gegeben, die die Werbung von Baumaterialien auch auf dem ehemaligen Fliegerhorst Pütnitz ermöglichte. Hier wurden von den Neubauern vor allem Ziegelsteine geworben, und es war auch in Aussicht gestellt worden, Bretter und Dachziegel zu werben, wie in einem Schreiben der SED, Bezirksgebiet Damgarten, an die Landesregierung, Abteilung Bodenreform, vom 26. Juni 1948 berichtet wurde. Doch damit war bald Schluss: Etwa 14 Tage bevor dieses Schreiben nach Schwerin abging, traf in Damgarten die Nachricht ein, dass auf dem ehemaligen Fliegerhorst kein Baumaterial mehr gewonnen werden durfte.

Der Grund: Auf dem einstigen Militärgelände war die Errichtung einer Bootswerft geplant, die den Namen Boddenwerft Damgarten tragen sollte. Mit deren Aufbau wurde am 8. Juni 1948 Ingenieur Waldemar Fellmann von der Neptun-Werft Rostock beauftragt. Er hatte bereits kurze Zeit später das riesige Gelände in Augenschein genommen, „das nur noch von einem kleinen Kommando der Besatzungsmacht belegt war und mit allen seinen Gebäuden und Hallen einen verlassenen Eindruck machte“.

Fellmann hatte nach diesem Besuch auf Anweisung der Schweriner Landesregierung den gesamten Platz sperren lassen. „Durch diese Maßnahme ist die Durchführung des Befehls Nr. 209 im Bezirk Damgarten stark gefährdet“, heißt es in dem oben erwähnten Schreiben der SED-Bezirksgebietsleitung Damgarten an die Landesregierung weiter.

Bauvorhaben kamen zum Stillstand

Bis Mitte 1948 waren im Bereich Damgarten von 107 geplanten Bauvorhaben wie Umbauten, Wohnungsbauten, Stall- und Scheunenneubauten 44 begonnen worden. Um sie fertigstellen zu können, wurden etwa 800 000 Steine benötigt, die laut Bezirksarchitekten Rudolph auf dem ehemaligen Fliegerhorst Pütnitz „entnommen werden können, ohne die Planung der Boddenwerft Damgarten zu gefährden.“

Die Verantwortlichen in Damgarten drängten auf eine Klärung des Problems, „da bei sämtlichen Neubauern sich aufgrund der oben ausgeführten Tatsachen eine starke Erregung bemerkbar gemacht hat, dass die Bauvorhaben jetzt zwangsläufig zum Stillstand gekommen sind.“ Die beste Lösung wäre, so heißt es in dem Schreiben an die Landesregierung weiter, wenn der ehemalige Fliegerhorst Pütnitz wieder für Abbrucharbeiten freigegeben würde.

Doch dazu kam es nicht. Seitens des Ministeriums für Landwirtschaft, Abteilung Bodenreformbau, wurde darauf verwiesen, dass der Fliegerhorst Pütnitz als Beutegut der Roten Armee durch SMAD-Befehl für den Aufbau einer Bootswerft übergeben worden sei. Auf diese Entscheidung der SMAD könne vonseiten der Abteilung Bodenreformbau kein Einfluss genommen werden.

Von Edwin Sternkiker