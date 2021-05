Ribnitz-Damgarten

Die fünf ehemaligen Seeflugzeughallen auf der Halbinsel Pütnitz wurden Mitte der 1930er-Jahre im Zuge der Wiederaufrüstung Deutschlands mit ihrer für die damalige Zeit ingenieurtechnisch sehr anspruchsvollen freitragenden Dachkonstruktion errichtet. Aber nicht nur Bau und Architektur machen die Hallen so interessant. Sie spiegeln auch politische und gesellschaftliche Veränderungen und Brüche wider.

Nach der militärischen Nutzung bis 1945 wurden die Hallen von der Boddenwerft Damgarten für den Bau von Fischkuttern genutzt. Die friedliche Nutzung dauerte allerdings nur von 1948 bis 1951. Anfang 1952, in der Zeit des Kalten Krieges, wurde der gesamte Platz einschließlich der Hallen von Jagdfliegern der sowjetischen Luftstreitkräfte in Beschlag genommen. 1994 erfolgte deren Abzug.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle fünf Hallen stehen auf der Denkmalschutzliste des Landkreises Vorpommern-Rügen. Eigentümerin ist die Stadt. Die Hallen 1, 2 und 3 nutzt der Technikverein Pütnitz zu Ausstellungs- und Reparaturzwecken. An den Hallen hat allerdings im Laufe der Jahrzehnte der Zahn der Zeit genagt. Viele Fenster sind undicht oder fehlen ganz, Bäume und Buschwerk haben sich in den Fundamentbereichen angesiedelt. Ein besonders großes Problem sind die undichten Stellen in den Dächern. Frost und eindringendes Regenwasser haben an vielen Stellen im Beton ihre Spuren hinterlassen. Die Sanierung der Hallen ist dringend notwendig.

Da gibt es jetzt Bewegung. In der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung sagte Susann Wippermann von der Fraktion SPD/Grüne, ihr sei bekannt, dass im Wirtschaftsministerium für das Technikmuseum 5 Millionen Euro zur Verfügung stehen und von der Stadt bereits hätten abgerufen werden können. Diese Mittel seien ausschließlich für die Sanierung von Halle 2 des Technikmuseums vorgesehen, so Susann Wippermann.

Museum als touristische Attraktion

Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) informierte darüber, dass das Wirtschaftsministerium diese Summe in einem Letter of Intent in Aussicht gestellt habe. Es treffe aber nicht zu, dass man dieses Geld schon hätte abrufen können. Wie er auf OZ-Nachfrage mitteilte, seien erst einmal bestimmte Vorbedingungen zu erfüllen. Bauamtsleiter Heiko Körner ergänzte, dass es auch nicht zutreffe, dass dieses Geld ausschließlich für die Halle 2 vorgesehen sei. Das stehe so nicht im Letter of Intent.

Die Halle 2 des Technik-Museums Pütnitz mit ihrer beeindruckenden Dachkonstruktion. Quelle: Edwin Sternkiker

Pressesprecher Gunnar Bauer bestätigte auf OZ-Anfrage, dass Wirtschaftsminister Harry Glawe gegenüber der Stadt Ribnitz-Damgarten in dem erwähnten Letter of Intent angekündigt habe, „einen Investitionsbedarf von etwa fünf Millionen Euro für die Ertüchtigung des Technikmuseums im Rahmen der Infrastrukturförderung zu berücksichtigen“. Ziel sei es, ein „attraktives Museum als touristische Attraktion aufzubauen“.

Beabsichtigt ist eine Förderung im Rahmen der GRW-Förderung mit dem dort jeweils geltenden Förderhöchstsatz. Die GRW ist das zentrale Förderprogramm für die Förderung von Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft, einschließlich Tourismus. Der Förderhöchstsatz betrage für Infrastrukturprojekte bei Bewilligung bis zum 31. Dezember 2023 95 Prozent. Darüber informierte Klaus-Dieter Frey, im Wirtschaftsministerium für die Abteilung Wirtschafts- und Technologieförderung zuständig, in einem Antwortschreiben an den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag MV, Thomas Krüger, und SPD-Landtagsmitglied Thomas Schwarz. Sie hatten sich unter dem 30. April dieses Jahres mit einer entsprechenden Anfrage an ihn gewandt.

Am Fördermittelantrag wird gearbeitet

Wie Klaus-Dieter Frey weiter mitteilte, werden im Rahmen der Förderung auch die notwendigen Planungs- und Beratungsleistungen gefördert. Nach Antragstellung und dem „Vorliegen der maßgeblichen Unterlagen wird der entsprechende Zuwendungsbescheid zeitnah erstellt.“

Ein Fördermittelantrag seitens der Stadt Ribnitz-Damgarten als Eigentümerin der Hallen liege bisher noch nicht vor, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Daran werde gearbeitet, informierten Bürgermeister Thomas Huth und Bauamtsleiter Heiko Körner auf OZ-Anfrage. „Wir freuen uns sehr darüber, dass das Ministerium diese 5 Millionen Euro in Ausschicht gestellt hat. Unser Ziel ist es, dieses Geld in die Sicherung der Standfestigkeit und für die Dachsanierung aller fünf Hallen, mindestens aber von vier Hallen, einzusetzen. Das wäre neben den Hallen 1 bis 3 des Technikmuseums auch die Halle 4. Halle 4 deshalb, weil es auch für diese mittlerweile einen Nutzer gibt. Darüber werden wir mit dem Wirtschaftsministerium reden“, so Thomas Huth abschließend.

Von Edwin Sternkiker