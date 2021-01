Pütnitz

Der Technik-Verein Pütnitz erhält aus dem Sondervermögen „Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ Fördermittel in Höhe von 50 000 Euro. Dieses Geld soll für die Reparatur des Nebendaches der Halle 2 verwendet werden, informiert Michael Guhl. Wie dringend notwendig das ist, erläuterte der stellvertretende Vereinsvorsitzende bei einem Vororttermin der SPD-Landtagsabgeordneten Susann Wippermann.

„Das Flachdach weist viele Schäden auf, so dass Regenwasser in das Innere der Hallenanbauten eindringen kann. Auch die Regenrinnen und Fallrohre sind so marode, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Wenn wir weitere Feuchtigkeitsschäden verhindern wollen, dann muss jetzt gehandelt werden“, so bringt es Michael Guhl auf den Punkt.

Runddach der Halle 2 wartet ebenfalls auf Sanierung

Allerdings sei die regendichte Sanierung des Seitendaches nur der erste Schritt, erläuterte er der Landtagsabgeordneten weiter. Als richtig dicken Brocken bezeichnete der stellvertretende Vereinsvorsitzende die Sanierung des Runddaches der Flugzeughalle. In einer 2017 von der Stadt in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie verweist das Rostocker Architekturbüro Bastmann und Zavracky auf zahlreiche Fehlstellen im Dachbelag. Der „dauerhafte Feuchtigkeitseintritt durch die beschädigte Dachabdichtung führt zu Bewehrungsschäden und damit einhergehenden Beschädigungen der Stahlbetonteile in unmittelbarer Nähe“, heißt es in der Studie.

Um weitere Wasserschäden am Betondach zu verhindern, müsste zunächst die aus Teerbahnen bestehende Dachdichtung und die Styropor-Dämmung beseitigt werden und dann eine Betonsanierung erfolgen. Anschließend müsste auf die sanierten Betonflächen ein atmungsaktiver Anstrich und eine Wärmedämmung aufgebracht werden. Damit würde verhindert werden, dass weiter Wasser von der Decke in die Halle tropft. Und da sich viel Feuchtigkeit im Styropor sammelt, könnte durch dessen Beseitigung auch viel Last vom Dach genommen werden, erläutert Michael Guhl. Klar ist, dass das Ganze nicht billig werden wird. „Allein die Entsorgung der Teerbahnen und des Styropor dürfte mehrere zehntausend Euro kosten“, so Guhl.

Flugzeughallen wurden Mitte der 1930er Jahre errichtet

Der Hangar 2 ist eine von fünf ehemaligen See-Flugzeughallen auf der Halbinsel Pütnitz. Errichtet wurden sie Mitte der 1930er Jahre im Zuge der Wiederaufrüstung Deutschlands mit ihrer für die damaligen Verhältnisse ingenieurtechnisch sehr anspruchsvollen freitragenden Dachkonstruktion. Von 1948 bis 1951 wurden die Hallen von der Bodden-Werft Damgarten genutzt. Danach wurde der gesamte Platz einschließlich der Hallen von der Roten Armee in Beschlag genommen. Alle fünf Hallen stehen auf der Denkmalschutzliste des Landkreises Vorpommern-Rügen. Eigentümerin ist die Stadt. Die Hallen 1, 2 und 3 nutzt der Technik-Verein Pütnitz zu Ausstellungs- und Reparaturzwecken.

Von Edwin Sternkiker