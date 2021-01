Pütnitz: Technikverein baut legendäres Forschungsflugzeug nach

Pütnitz

Weltweit gibt es nur einen Nachbau des Heinkel-Doppeldeckers HD 24 W. Mit einer Maschine dieses Typs erforschte der deutsche Flugpionier Gunter Plüschow ab 1928 Teile Südamerikas aus der Luft. Wer den Nachbau sehen will, muss allerdings eine ziemlich weite Reise auf sich nehmen, nämlich nach Feuerland. Der Technikverein Pütnitz möchte eine Alternative bieten. Er ist dabei, die Ausstellung „Mecklenburg-Vorpommern – Startplatz der Seefliegerei“ vorzubereiten. Kernstück der Ausstellung wird der Nachbau einer Heinkel HD 24 im Maßstab 1:1 sein.

Als Vorlage für den Bau des schwimmfähigen Modells in Originalgröße dient ein Vormodell einer HD 24 in Kleinformat, das Vereinsmitglied Ulli Szadkowski gefertigt hat. Noch haben die Arbeiten an dem 1:1-Nachbau nicht begonnen. Fest steht aber, dass die Vereinsmitglieder, die diese anspruchsvolle Aufgabe übernehmen, die Arbeiten in Halle 3 ausführen werden, wo auch die Seefliegerausstellung zu sehen sein wird. Das Besondere: Die Besucher des Technikmuseums haben die Möglichkeit, den Baufortschritt am 1:1-Modell live zu verfolgen.

Der Flugpionier Gunter Plüschow (1886 bis 1931) hatte familiäre Wurzeln in Mecklenburg. Als Marineflieger führte er im Ersten Weltkrieges während des Kampfes um die von japanischen Truppen belagerte deutsche Festung Tsingtau in der damaligen deutschen Kolonie Kiautschou in China sehr erfolgreiche Aufklärungsflüge für die deutschen Truppen durch und wurde als der „Flieger von Tsingtau“ bekannt.

1:1-Nachbau stellt große Herausforderung dar

Mitte der 1920er-Jahre zog es ihn nach Südamerika. Hier hatte er sich durch seine Forschungsflüge einen Namen gemacht und war sowohl in Deutschland als auch in Argentinien und Chile sehr geachtet. Plüschow überflog ab 1928 weite Teile Feuerlands und Patagoniens mit seiner HD 24 W mit dem Kennzeichen D-1313. Als erste Menschen überquerten er und Ingenieur Ernst Dreblow die Darwin-Kordillere, das Kap Hoorn und die Torres del Paine. Nach zwei Jahren kehrte er nach Deutschland zurück und wurde hier gefeiert. Ende 1930 reiste er erneut nach Chile und Argentinien, um seine Forschungsflüge fortzusetzen.

Am 28. Januar 1931 stürzten Plüschow und Ernst Dreblow in den Rico-Arm des Lago Argentino ab, beide Männer kamen dabei ums Leben. In Chile und Argentinien verehren die Menschen Plüschow bis heute. Seit 2010 erinnert in Feuerland der Nachbau seines „Silberkondors“ an ihn. Gefertigt wurde die Replik in den Werkstätten des Nationalen Luftfahrtmuseums Argentiniens in Moron bei Buenos Aires. „Uns ist klar, dass der 1:1-Nachbau der Maschine eine große Herausforderung darstellt. Wenn uns das gelingt, wird es weltweit der zweite sein. Das ist ein großer Ansporn“, erläutert Michael Guhl, stellvertretender Vereinschef.

Diese Antonow AN-2 möchte der Technikverein Pütnitz restaurieren und mit Schwimmern ausstatten. Auch diese Maschine wird dann in der Ausstellung über die Seefliegerei zu sehen sein. Quelle: Edwin Sternkiker

Ein weiterer Hingucker in der Ausstellung soll eine Antonow AN-2 werden. Eine im Baltikum erworbene Maschine möchte der Verein umfassend restaurieren und mit Schwimmern ausstatten. Zu sehen sein soll in der Ausstellung weiterhin das Modell einer Wilga 35, ein polnisches Mehrzweckschwimmflugzeug.

Teil der Ausstellung wird außerdem ein Großmodell von den Mitte der 1930er-Jahre errichteten sogenannten Seehallen 1 bis 3 sein. Das in den 1990er-Jahren entstandene Modell soll ergänzt werden durch verschiedene Modelle von Wasserflugzeugen, so von der Ar 196 und DoWal. Viel Arbeit wartet auf die Vereinsmitglieder auch bei der Umgestaltung der in Halle 3 stehenden Großvitrine. In der möchten sie weitere Modelle verschiedener Seeflugzeuge präsentieren.

„Die Vorbereitung der Ausstellung stellt uns finanziell und auch in Bezug auf den Arbeitsumfang vor sehr große Herausforderungen, da sind schon einige dicke Bretter zu bohren“, macht Michael Guhl deutlich. Zumal sämtliche Arbeiten ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis erfolgen. „Umso erfreuter waren wir, dass wir bei Patrick Dahlemann, Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, Gehör fanden. Er unterstützt das Vorhaben mit 25 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds“, berichtet Guhl.

Da die Vorbereitungen der Ausstellung sehr umfangreich seien, werde sie nicht „auf einen Schlag“ sondern in Etappen eröffnet, informierte der stellvertretende Vereinsvorsitzende abschließend. „Wenn das Technikmuseum zu Ostern – so Corona es will – wieder öffnen kann, soll mit der Großvitrine der Anfang gemacht werden.“

Von Edwin Sternkiker