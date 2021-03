Pütnitz: Warum sich der Technik-Verein über Post vom Ende der Welt freut

Pütnitz

Der Technikverein Pütnitz möchte mit dem 1:1-Nachbau des Heinkel-Doppeldeckers HD 24 W an den Flugpionier Gunther Plüschow (1886 bis 1931) erinnern. Seit 1928 erforschte er Teile Südamerikas aus der Luft. Als erste Menschen überquerten Plüschow und der ihn begleitende Flugzeugingenieur Ernst Dreblow Kap Hoorn. Am 28. Januar 1931 stürzten sie mit ihrer Maschine ab und fanden dabei den Tod.

Der Nachbau der Heinkel-Maschine mit der Kennung „Tsingtau D-1313“ soll Kernstück der Ausstellung „Mecklenburg-Vorpommern - Startplatz der Seefliegerei“ in der Halle 3 werden, an deren Vorbereitung der Technikverein Pütnitz derzeit arbeitet. Im Rahmen dieser Ausstellung solle auch die Geschichte des Flugplatzes Pütnitz bis 1945 dargestellt werden, sagte Michael Guhl bei einem Auftakttreffen, zu dem der Technikverein am Donnerstag eingeladen hatte.

Besucher können Arbeiten am Nachbau verfolgen

Mit dabei waren Vereinsmitglied Ulli Szadkowski, der Rüganer Andreas Küstermann, der sich ehrenamtlich mit Luftfahrtarchäologie befasst, die SPD-Landtagsabgeordnete Susann Wippermann und Gerhard Ehlers aus Hönow bei Berlin. Letzterer folgt bereits seit etlichen Jahren den Spuren Gunther Plüschows und hat zu dessen 90. Todestag eine Biografie verfasst (“Ikarus - Gunther Plüschow. Ein Leben auf drei Kontinenten“). Der Einladung gefolgt war weiterhin der gelernte Elektromechaniker Hartmut Pfüller aus Rostock.

Die Teilnehmer des Treffens im Technik-Museum Pütnitz bei einem Rundgang durch Halle 2: Gerhard Ehlers, Michael Guhl, Hartmut Pfüller, Susann Wippermann, Ulli Szadkowski und Andreas Küstermann (v. l. n. r.). Quelle: Edwin Sternkiker

Zu diesem ersten Treffen brachte Vereinsmitglied Ulli Szadkowski das von ihm gefertigte Modell einer HD 24 W im Maßstab 1:8 mit. Das soll als Vorlage für den 1:1-Nachbau des Heinkel-Doppeldeckers dienen. Die Arbeiten, mit denen demnächst begonnen werden soll, werden auf ehrenamtlicher Basis unter seiner Federführung in der Halle 3 ausgeführt. Die Besucher des Technik-Museums haben die Möglichkeit, sich über den Baufortschritt zu informieren.

Es wird weltweit der zweite Nachbau des Heinkel-Doppeldeckers sein. Der bisher einzige Nachbau der Heinkel-Maschine steht auf Feuerland. Gefertigt wurde die Replik in den Werkstätten des Nationalen Luftfahrtmuseums Argentiniens in Morón.

Gerhard Ehlers, der gute Kontakte nach Argentinien unterhält, brachte ein Schreiben mit nach Pütnitz und übergab es Ulli Szadkowski. Unterschrieben ist es von Rafael Fank. Er ist Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Ushuaia. Darin heißt es unter anderem: „Sehr geehrte Damen und Herren vom Technikverein Pütnitz! Aus Ushuaia, von der großen Feuerlandinsel am Ende der Welt, der Trauminsel des Flugpioniers Gunther Plüschow, möchten wir Ihnen gratulieren, dass Sie planen, den Heinkel-Doppeldecker HD 24 W als 1:1-Modell nachzubauen. Unser Freund und Partner Gerhard H. Ehlers hat uns über Ihr Vorhaben informiert. Wie Sie wissen, haben wir 2009 Plüschows Silberkondor hier am Ende der Welt nachgebaut. Die Unterlagen, die für uns dabei sehr hilfreich waren, wird Ihnen Herr Ehlers mit den besten Wünschen von uns übergeben.“ Abschließend heißt es in dem Brief, dass es gut zu wissen sei, dass Gunther Plüschow nun auch in seinem Heimatland die Aufmerksamkeit erfahre, die ihm gebühre.

Finanzielle Unterstützung aus Vorpommern-Fonds

Gerhard Ehlers übergab dem Verein nicht nur die Unterlagen, die beim Nachbau der HD 24 W in Argentinien verwendet wurden, und weiteres Material, sondern bot auch eine Ausstellung über Plüschow an, die bereits im Phantechnikum Wismar, im Deutschen Museum München und zuletzt im Deutschen Luftschiff- und Marinefliegermuseum Nordholz (Aeronauticum) gezeigt wurde. Ein Angebot, das der stellvertretende Vereinsvorsitzende dankend annahm. „Diese Präsentation über Plüschow wird unsere Seefliegerausstellung ganz sicher sehr bereichern“, sagte Guhl.

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende machte bei einem Rundgang mit den Teilnehmern des Treffens deutlich, dass der Technikverein bei der Vorbereitung der Seefliegerausstellung sowohl finanziell als auch in puncto Arbeitsaufwand vor sehr großen Herausforderungen stehe. Dass man das Vorhaben überhaupt in Angriff nehmen könne, sei der Tatsache zu verdanken, dass es mit 25 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds unterstützt werde, so Guhl.

Eben weil die Vorbereitungen der Ausstellung sehr umfangreich sind, wird sie in Etappen eröffnet werden. Der Anfang soll im Mai mit der in der Halle 3 stehenden Großvitrine gemacht werden. In dieser sollen Modelle verschiedener Seeflugzeuge gezeigt werden.

Von Edwin Sternkiker