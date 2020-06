Ribnitz-Damgarten

Im Dezember 1989 tauchte in Ribnitz-Damgarten das Gerücht auf, dass die sowjetischen Militärs planen, den Flugplatz Pütnitz auszubauen. Die Rede war unter anderem von einer Startbahnverlängerung. An dem Gerücht war etwas dran, denn tatsächlich sollte Anfang der 1990er-Jahre eine Grundsanierung des Flugplatzes vorgenommen werden.

Dazu kam es dann zwar aufgrund der politischen Veränderungen 1989 nicht, aber die sowjetischen Kampfflugzeuge probten nach wie vor unvermindert den Luftkampf über Ribnitz-Damgarten und der angrenzenden Region. Tag und Nacht, sieben Tage die Woche, auch an Wochenenden sowie an Sonn- und Feiertagen. Der damit verbundene ohrenbetäubende Fluglärm war eine große Belastung für die Bevölkerung.

Tiefflüge waren besonders gefürchtet

Besonders gefürchtet waren Scheinangriffe, Tiefflugübungen über der Stadt, Sturzflüge sowie Durchstartmanöver beim Landeanflug. Ein beliebtes Ziel für Tiefflugübungen war zum Beispiel der Ribnitzer Bahnhof. Vor der Wende Kritik an den Zuständen zu üben, war unmöglich. Wer es dennoch wagte, wurde in die Schranken gewiesen.

Offener Protest gegen den Fluglärm war erst nach der politischen Wende im Herbst 1989 möglich. Einer der Initiatoren war Wolfgang Pohlmann vom Neuen Forum. Er und andere Mitstreiter setzten auf friedlichen Protest. So betonte Pohlmann in einem Brief an den damaligen Bürgermeister Peter Warnke vom 20. Dezember 1989, dass sich die geplanten Aktionen gegen den Fluglärm „nicht gegen sowjetische Menschen, sondern gegen die Verantwortlichen für den Flugbetrieb“ richten.

Diese Demonstrantin forderte am 11. Juni 1990 die sofortige Auflösung des Flugplatzes. Doch bis es soweit war, vergingen noch einmal fast vier Jahre. Quelle: Andreas Ciesilski/Archiv Sternkiker

Die erste Demonstration gegen den Fluglärm fand am 11. Juni 1990 statt, also heute vor genau 30 Jahren. Etwa 2500 Menschen aller Altersgruppen nahmen teil. Der Demonstrationszug formierte sich vor der Kirche Damgarten und endete vor dem Kasernentor der Pütnitzer Garnison. Auf Plakaten und Transparenten war zu lesen, was die Ribnitz-Damgartener verlangten und in den Jahrzehnten zuvor nur in den eigenen vier Wänden ausgesprochen werde durfte: „Keine Tiefflüge mehr“, „Zieht ab mit euren Höllenmaschinen“, „Übt euren Luftkampf zu Hause“.

Vor dem Tor des Flugplatzes ergriff unter anderem Wolfgang Pohlmann das Wort. Er bezeichnete diesen Tag als historisches Ereignis in der Stadtgeschichte. „Endlich können wir unser Recht auf eine schöne Wohnwelt ohne Angst und Schrecken von ihren Jagdfliegern demonstrativ fordern. Wir wollen für alle Zeiten Fluglärm aus dieser Stadt verbannen.“ Unter den Demonstranten befanden sich unter anderem Bewohner der Karl-Liebknecht-Straße 76 und 78. Sie waren besonders stark betroffen, denn die Flugzeuge rasten mitunter in nur zehn Metern Höhe über die Hausdächer hinweg. Ein Bewohner schilderte, dass man den Piloten in die Augen sehen könne.

Jugendliche wollten aufs Militärgelände vordringen

Am Rande der Demonstration unternahmen einige Jugendliche den Versuch, die Stimmung mit antisowjetischen Sprechchören anzuheizen. Umstehende Teilnehmer der Demo mahnten sie zur Sachlichkeit. Einige Jugendliche wollten auch auf das Gelände vordringen. „Das konnte verhindert werden, die Demonstration blieb friedlich“, erinnert sich Jürgen Borbe, der im Mai 1990 zum Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten gewählt worden war. Er hatte am 11. Juni an den Politoffizier der Garnison eine Petition der Stadtverordnetenversammlung übergeben. Darin wurde die Einschränkung und schließlich die Einstellung des Flugbetriebes gefordert. Gleichlautende Schreiben gingen an die DDR-Regierung und den Oberkommandierenden der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland.

Am 11. April 1994 starteten zum letzten Mal Maschinen des Typs MiG-29 vom Flugplatz Damgarten. Damit war Deutschland nach einem halben Jahrhundert frei von russischen Kampfflugzeugen. Quelle: Peter Seemann/Archiv OZ

Ehe aber der Fluglärm tatsächlich für immer verstummte, vergingen noch einmal fast vier Jahre. Erst am 11. April 1994 hoben zum letzten Mal russische Kampfflugzeuge von der Pütnitzer Betonpiste ab. Die OSTSEE-ZEITUNG schrieb einen Tag später: „Regimentskommandeur Oberst Strukow steigt in eine MiG-29, ein kurzes Winken, schon rollt die Maschine langsam auf das Flugfeld, dann ein ohrenbetäubender Lärm, das Kampfflugzeug steigt auf in Richtung Westen, dreht über Ribnitz-Damgarten ab nach Osten und entschwindet in den Wolken … Damit begann der Abzug der letzten russischen Fliegereinheit aus Deutschland. Im Zehnminutentakt folgten der Kommandeursmaschine dann jeweils zwei Kampfmaschinen. Insgesamt waren es an diesem Vormittag 46 Flugzeuge …, die zum letzten Mal von der Betonpiste des Pütnitzer Flugplatzes abhoben. Am Rande der Rollbahn standen Soldaten, Offiziere und Familienangehörige, um den Piloten zuzuwinken.“

Von Edwin Sternkiker