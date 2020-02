Quereinsteiger begeistern: Feuerwehren rund um Ribnitz kämpfen gegen Personalnot

Barth

In fast allen Feuerwehren in der Region herrscht Personalnot. Doch es gibt auch gute Nachrichten beim Feuerwehrnachwuchs: 20 Brandschützer aus dem Amt Barth, dem Amt Fischland/Darß und aus Zingst haben den Truppmann-Lehrgang in Barth erfolgreich abgeschlossen.

Der Lehrgang ist die Grundvoraussetzung, um an Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren teilnehmen zu können. Etwa die Hälfte der Teilnehmer kommt aus den Jugendfeuerwehren, die übrigen sind Quereinsteiger.

Teilnehmer zwischen 15 und 47 Jahren

Bevor die schriftliche und die praktische Prüfung anstand, mussten zunächst einmal 75 Unterrichtsstunden, von Mitte Januar bis Mitte Februar, absolviert werden. „Das ist das, was viele abschreckt“, erklärt Amtswehrführer Falk Matthies, einer von insgesamt sieben Ausbildern des Lehrgangs. Umso erfreulicher sei die hohe Teilnehmerzahl.

Mit 15 Jahren zählte Lennart Tietze zu den jüngsten Teilnehmern des Truppmann-Lehrgangs, der Älteste war 47 Jahre alt. Was die Erfahrung bei der Feuerwehr angeht, gehörte der Barther allerdings zu den alten Hasen. Denn seitdem Lennart Tietze sechs Jahre alt ist, ist er in der Jugendfeuerwehr aktiv. Zunächst in seiner Heimat Wismar. „Kumpel haben mich mit in die Feuerwehr geschliffen“, erinnert sich der Schüler. Beim dritten Treffen sei für ihn klar gewesen, dass er dabei bleibt. Es folgte ein Umzug nach Lüdershagen und 2017 dann nach Barth. Der Feuerwehr ist er treu geblieben.

Frühestens mit 16 Jahren zu den Einsätzen

Bei der Prüfung mussten die Teilnehmer neben einer schriftlichen auch eine praktische Prüfung absolvieren. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Barth

„Das Tolle an der Feuerwehr ist, dass man Leben retten und Menschen helfen kann“, sagt der 15-Jährige. Deshalb habe für ihn auch festgestanden, dass er von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln möchte. Mit zu Einsätzen fahren, darf er allerdings erst ab seinem 16. Geburtstag. „Da Lennart aber im August 16 wird, haben wir uns entschieden, dass er schon jetzt an dem Lehrgang teilnehmen kann. Denn der Lehrgang findet nur ein Mal im Jahr statt“, berichtet Falk Matthies.

Dass die Jugendlichen erst mit 16 Jahren in die Einsatzabteilung wechseln dürfen – und dass auch nur mit Erlaubnis der Eltern, des Wehrführers und des Jugendwarts, sei richtig. „Und auch dann stehen sie bei einem Verkehrsunfall nicht direkt vorne, sondern helfen im rückwärtigen Bereich. Sie müssen langsam dort hineinwachsen“, berichtet der Amtswehrführer. „Das macht es uns aber auch schwer. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen von sechs bis 16 Jahren begeistern und bei der Stange halten. Beim Fußball können sie schon deutlich früher Punktspiele machen.“

Wichtig: Quereinsteiger begeistern

Ein weiteres Problem sei, dass viele Jugendliche nach der Schule Barth erst einmal verlassen, um zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Deshalb sei es auch wichtig Quereinsteiger für die Feuerwehr zu begeistern und nicht nur auf den Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr zu setzen.

Daniel Klug ist seit Sommer vergangenen Jahres Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlendorf und hat nun den Truppmann-Lehrgang in Barth erfolgreich abgeschlossen. „Ich möchte die Feuerwehr tatkräftig unterstützen“, sagt der 32-Jährige. Der Baumaschinenführer und Kraftfahrer wurde von Freunden angesprochen und ist seitdem dabei.

Es gibt kein Patentrezept

Um neue Feuerwehrleute zu gewinnen, sei die Mund-zu Mund-Propaganda das A und O. Doch das alleine reiche nicht aus. „Wir müssen anfangen, die Mitgliedschaft in der Feuerwehr attraktiver zu machen. Allerdings weiß ich auch nicht, was da der richtige Weg ist“, erklärt Falk Matthies. Es gebe viele Modelle und Ansätze, wie Rentenpunkte oder das Stiefelgeld, bei dem die Brandschützer beispielsweise pro Einsatz eine festgelegte Summe bekommen. „Aber Geld als alleiniger Anreiz kann es auch nicht sein. Ich habe da aber auch kein Patentrezept“, erklärt der Amtswehrführer.

Es sei wichtig, immer wieder neue Wege auszuprobieren, um Mitglieder zu werben und auf die Arbeit der Feuerwehr aufmerksam zu machen. So stellen die Barther Brandschützer auf ihrer Facebook-Seite seit Januar einmal in der Woche einen Kameraden aus der Einsatzabteilung vor, der unter anderem erklärt, warum bei der Feuerwehr aktiv ist.

