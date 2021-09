Radfahrer am Hafen in Damgarten schwer verletzt

Ribnitz-Damgarten

Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein Radfahrer in Höhe des Hafens in Damgarten. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 41-Jähriger aus Ribnitz-Damgarten gegen 7 Uhr unverhofft die Schillstraße aus Richtung des Hafens, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Saal fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung B 105. Der Fahrzeugführer konnte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern und erfasste diesen.

Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro.

Sachverständiger im Einsatz

Zur Untersuchung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Während der Zeit der Unfallaufnahme kam es zu einer zeitweisen Vollsperrung der Kreisstraße. Es gab in der Folge nur geringe Verkehrseinschränkungen.

Von Timo Richter