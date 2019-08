Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in der Boddenstraße in Ribnitz-Damgarten ist eine 78-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Dienstag gegen 11 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs, als sie auf einem der beiden Fußgängerüberwege in der Straße von einem Auto erfasst wurde.

Die 78-Jährige stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Fahrer des Pkw ließ die verletzte Frau zurück und flüchtete vom Unfallort. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Diese werden im Ribnitzer Polizeirevier unter der Telefonnummer 03821/8750 entgegengenommen.

Robert Niemeyer