Barth

Ein Vorfahrtsfehler führte offenbar in Barth ( Landkreis Vorpommern-Rügen) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte, sei ein Autofahrer (55) mit dem Fahrrad der Frau zusammengestoßen. Laut Polizei hatte die Rentnerin die Vorfahrt missachtet. Den Angaben zufolge erlitt die aus Barth stammende Radfahrerin eine schwere Schulterverletzung. Sie wurde nach dem Unfall am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens gab die Polizei mit rund 600 Euro an.

Von OZ/dl