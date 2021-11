Born/Wieck

Ein straßenbegleitender Radweg entlang der L 21 zwischen Born und Wieck steht seit Jahren auf der Wunschliste beider Boddendörfer. Vor allem aus Born kamen immer wieder Initiativen, diesen Radweg zu bauen. Doch Landkreis und Straßenbauverwaltung lehnten das Vorhaben stets mit dem Hinweis auf die Alternativroute über den Deich ab. Inzwischen hat die zuletzt mit einer Zählaktion von Mitgliedern der Wählergemeinschaft Borner Alternative untermauerten Forderung für den Radwegbau eine wichtige Hürde genommen: Das Projekt steht auf der Prioritätenliste des Landkreises. Darüber informierte der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg während der Einwohnerfragestunde. „Das heißt allerdings nicht, dass der Radweg in den nächsten zwei beziehungsweise drei Jahren gebaut wird.“

Dennoch ist die Aufnahme des Vorhabens in die Prioritätenliste ein wichtiger Schritt hin zu einer schnellen Radwegverbindung zwischen den beiden Boddendörfern. Nur vereinzelt wagen sich seit Langem Radler auf die viel befahrene L 21. Dabei handelt es sich häufig um Einwohner Wiecks, die zum Einkaufen in den Nachbarort fahren. Vor allem Urlauber nutzen den schmalen Weg über den Deich. Der ist laut Gerd Scharmberg um Natur zu erleben wirklich klasse.

Sicherheitsbedenken

Es gibt aber große Sicherheitsbedenken. Bei einer Breite von abschnittsweise nur wenig mehr als einem Meter, ist ein gefahrloser Begegnungsverkehr – wie er auf der Piste erlaubt ist – kaum möglich. „Sicherheit und Leichtigkeit sind auf dem Weg nicht möglich“, ist der Borner Bürgermeister überzeugt. Eine Begegnung von Radlern mit Anhänger und solchen ohne sei kaum möglich. Auch für ungeübte Radfahrer ist das Begegnen auf dem schmalen Weg abenteuerlich.

Mit der Aufnahme in die Prioritätenliste erkennen Kreisverwaltung und Straßenbauverwaltung laut des Borner Bürgermeisters endlich an, dass der Weg über den Deich eben nicht die zuvor immer dargestellte Alternative für einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 21 sei. Dass sich die Landesregierung aus ihrer Verantwortung gestohlen hat, hatte Gerd Scharmberg früher als blamabel bezeichnet. Seitens der Borner Alternative wurde dem Bürgermeister einst mangelndes Engagement für den Bau eines Radwegs an der L 21 zwischen Born und Wieck vorgehalten. So sei viel Zeit verloren gegangen.

Mindestbreite

Hans-Joachim Braun aus Wieck hatte nachgemessen: Der kombinierte Fuß- und Radweg zwischen Wieck und Born ist in weiten Teilen nicht breit genug. Quelle: Timo Richter

Der Wiecker Hans-Joachim Braun hatte sich vor Jahren die Finger wund geschrieben, um die Bemühungen für einen Radweg entlang der L 21 voranzutreiben. Schreiben ans zuständige Ministerium in Berlin wurden in die Landeshauptstadt weitergeleitet, Briefe direkt ans Landesministerium – stets erfolgte der Verweis auf den Radweg über den Deich. Schon im Jahr 2016 wies der Wiecker darauf hin, dass ein gemeinsamer Geh- und Radweg mindestens 2,50 Meter breit sein müsse. Bei starker Nutzung empfiehlt der Fachverband für Fußverkehr Fuß e.V. gar eine Mindestbreite von vier Metern. Einer früheren eigenen Zählung Brauns zufolge sollen während der Saison auf dem Weg rund 2000 Radlerinnen und Radler unterwegs sein.

Mitglieder der Borner Alternative wollten es genauer wissen und zudem weitere Argumente für den Bau des Radweges entlang der L 21 liefern und zählten im vergangenen Jahr während mehr als einem Dutzend Aktionen die Radler und Fußgänger. Die Zählaktionen erfolgten demnach an unterschiedlichen Wochentagen, verschiedenen Uhrzeiten und Witterungsverhältnissen. Ergebnis: In der Spitze waren an die 80 Zweiradfahrer gleichzeitig auf dem Weg zwischen den beiden Boddendörfern unterwegs. Seitens der Wählergemeinschaft hieß es seinerzeit, die Aktion habe „überzeugende Zahlen und Argumente für einen straßenbegleitenden Radweg geliefert.

Lückenschlussprogramm

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung hatte zuletzt ein Programm für den Lückenschluss von straßenbegleitenden Radwegen aufgelegt. Davon kann auch der geforderte Radweg zwischen Born und Wieck profitieren. Maßnahmen auf der Prioritätenliste des Landkreises erhalten im Zusammenhang mit diesem Programm die Chance zur Umsetzung, hieß es in einem Schreiben des Ministeriums an die Mitglieder des Mobilitätsausschusses des Kreistages Vorpommern-Rügen.

