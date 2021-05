Ribnitz-Damgarten/Altheide

Zwischen Gelbensande und Altheide soll nördlich der Bundesstraße 105 ein Radweg gebaut werden. Tolle Sache, finden auch die Bewohner von Altheide. Knackpunkt ist allerdings die Trassenführung des Radwegs im Ribnitz-Damgartener Ortsteil selbst. Hier sehen die bisherigen Planungen am Ortseingang eine Querung der Bundesstraße von der nördlichen auf die südliche Seite vor, wo ein bereits vorhandener Bürgersteig auch von den Radlern genutzt werden soll.

Um das Hinüberwechseln von der Nordseite der B 105 auf die Südseite zu ermöglichen, soll eine Querungshilfe, also eine Insel in der Straßenmitte, gebaut werden. An der Fußgängerampel einige Meter weiter müssten dann Radfahrer wieder auf die nördliche Seite der B 105 wechseln. Zweimal sollen Radfahrer also künftig die Bundesstraße überqueren, um beispielsweise nach Ribnitz oder auf das Fischland zu gelangen.

Zweifel, ob Fläche der Querungshilfe ausreicht

So sehr man sich auch über den Bau des Radweges freue, die geplante Trassenführung stelle aus Sicht der Altheider keine optimale Lösung dar, sagt Sprecherin Angelika Papenhagen. „Aus unserer Sicht sollten die Planungen noch einmal überdacht und geprüft werden, ob der Radweg in Altheide nicht doch an der Nordseite der B 105 durchgezogen werden kann. Alle betroffenen Anlieger haben sich auch schon bereiterklärt, den dafür notwendigen Boden abzugeben.“

Die Altheider argumentieren: Die Querung des Radweges in Altheide von der nördlichen auf die südliche Seite der B 105 und umgekehrt stelle eine Gefahrenquelle dar. Man habe festgestellt, dass immer mehr Radler mit Anhängern unterwegs seien, in denen Kleinkinder sitzen. Es gebe Zweifel, ob die Fläche der Querungshilfe ausreiche.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem: In Altheide seien rund 46 Prozent der Einwohner Rentner, die gern auf dem Bürgersteig spazieren gehen und diesen auch als Weg zur Bushaltestelle nutzen. Teilweise seien sie mit Rollator unterwegs. Dazu würden Kinderwagen und Sportkarren sowie die Schulkinder kommen, die diesen Weg morgens und am Nachmittag nutzen. Und nun sollen auch noch Radfahrer, ob mit oder ohne Anhänger, sowie E-Biker, die ja Tempo 25 fahren können, dazukommen.

Und schließlich seien da ja auch noch die Anwohner, die mit ihren Autos vom Grundstück auf die B 105 raufmüssen. Das sei schon jetzt bei der hohen Verkehrsdichte auf der 105 ein schwieriges Unterfangen, so Papenhagen. Wenn jetzt auch noch Radler hinzukommen würden, wie soll das alles funktionieren, fragt nicht nur sie. Zumal der Bürgersteig nicht einmal zwei Meter breit sei. Es gebe also gute Gründe, den Radweg auch in Altheide nördlich der B 105 zu führen.

Einwohner fordern Tempo 50 für Ortsdurchfahrt der B 105

Unabhängig davon, ob es bei den bisherigen Planungen bleibt oder vielleicht die Trassenführung des Radweges in Altheide doch noch verändert und auf die Nordseite der B 105 verlegt wird: Die Altheider bleiben bei ihrer Forderung nach Tempo 50 und einem Überholverbot, stellte Angelika Papenhagen klar. Dafür kämpfe man bereits seit 15 Jahren. Eine entsprechende Empfehlung findet sich im Lärmaktionsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten in der Fassung von Mai 2018.

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat bereits vor einiger Zeit beim Landkreis Vorpommern-Rügen einen Antrag auf Temporeduzierung in Altheide gestellt. Angelika Papenhagen hat sich auch im Namen der Einwohnerinnen und Einwohner von Altheide am 10. März mit einem Schreiben an den Fachdienstleiter für Verkehrsangelegenheiten der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen und an Landrat Stefan Kerth (SPD) persönlich gewandt, um diesen Antrag zu unterstützen.

Abschnitt mit höchstem Verkehrsaufkommen

In dem Schreiben wird darauf verwiesen, dass auf der gesamten Strecke zwischen Lübeck und Ribnitz-Damgarten Altheide der einzige Ort sei, in dem Tempo 70 gilt. In allen anderen Orten gelte Tempo 50. Warum also sollte Tempo 50 nicht auch in Altheide möglich sein, fragen die Einwohnerinnen und Einwohner. Schließlich sei der Abschnitt der B 105 zwischen der Abfahrt A 19 in Bentwisch und der Abfahrt zur Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst, etwa 100 Meter hinter Altheide, der Abschnitt mit dem höchsten Verkehrsaufkommen der B 105.

Eine Weiterführung des Radwegs in Altheide nördlich der Bundesstraße sei aus Gründen des Naturschutzes nicht möglich, weil die Landesforst nicht mitspielt. Auf der Nordseite müssten nämlich einige Bäume für den Bau des Radweges gefällt werden. Dem habe die Landesforst nicht zugestimmt. „Da sind keine Bäume dabei, die höher bewertet werden müssen als die Sicherheit“, meint dagegen Horst Schacht, Vorsitzender des Verkehrsausschusses der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung.

Temporeduzierung wird weiter diskutiert

Immerhin: Olaf Manzke, Pressesprecher der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, habe versichert, das Thema Tempo 50 im Zusammenhang mit den geplanten Radweg zu beraten, berichtet Angelika Papenhagen. „Wir nehmen ihn beim Wort“. Allerdings würde man sich wünschen, dass das Thema Temporeduzierung schon jetzt, unabhängig davon, auf welcher Seite der B 105 der Radweg in Altheide gebaut wird, gelöst wird, machte Angelika Papenhagen deutlich.

Auch für die Stadtverwaltung habe Tempo 50 oberste Priorität, wie Bürgermeister Thomas Huth sagt. Die doppelte Querung sei hier sogar „unser Strohhalm“, also das Argument, um die Verkehrsbehörde zur Anordnung von 50 km/h zu bewegen. „Es ist zwar abgefahren, dass die Radler die B 105 in Altheide zweimal queren sollen. Das plausibilisiert aber Tempo 50“, so Huth. Heißt: Für Tempo 50 nehme man die doppelte Radwegquerung erst einmal in Kauf. „Wenn wir die Situation optimieren können, werden wir es aber versuchen.“

Von Robert Niemeyer/Edwin Sternkiker