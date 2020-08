Prerow

Noch immer rätselt die Polizei über die am 22. August aufgefundene Frauenleiche am Strand von Prerow. Die Ermittlungen zur Identität der etwa 60 Jahre alten Frau mit den rot gefärbten Haaren führten bislang die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte jetzt eine Obduktion.

Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Hilfe. Denn trotz einiger Hinweise konnte die Frau noch nicht identifiziert werden. Zur genauen Todesursache werde aus Pietätsgründen gegenwärtig keine Aussage getroffen, heißt es von den Beamten.

Polizei gibt detaillierte Beschreibung der Frau heraus

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, etwa 160 cm groß, dunkelrot gefärbte, schulterlange Haare, braune Augen, normale Statur, silberfarbene, dünne (drahtartige) Halskette mit zwei Anhängern (Marke Boccia Titanium), rotlackierte Zehnägel, bekleidet mit einem dunkelblauen Neckholder-Oberteil.

Die Identität der toten Frau von Prerow ist noch immer unklar. Quelle: KK Stralsund

Im Rahmen der Ermittlungen wurden in der Nähe des Fundortes auch herrenlose Sachen sichergestellt. Dabei handelt es sich um einen Sonnenstrohhut (Durchmesser 30 cm) mit braunem Hutband und Schlaufe an der Krempe sowie ein dunkellilafarbenes Badehandtuch. Diese Sachen könnten mit der unbekannten Frau in Verbindung stehen.

Diese Kette trug noch immer die Frau. Quelle: KK Stralsund

Ein Spaziergänger hatte die Frau am Samstagmorgen am Strand der Halbinsel Fischland-Darß entdeckt. Die Polizei wollte auch Vermieter von Ferienwohnungen und Hoteliers befragen, ob einer der Gäste vermisst wird. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Barth unter Tel. 03 82 31 / 67 20 entgegen.

