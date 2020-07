Rätselraten in Allerstorf: Wer setzte das Rehkitz am Pferdehof ab?

Allerstorf

Was für ein süßer, kleiner Einbrecher! Eigentlich wollten Nicole und Uwe Fleer, Inhaber des Pferdehofs Tinker Belle House in Allerstorf bei Marlow, am Freitagmorgen nur ihre übliche Runde über das Gelände drehen. „Um neun Uhr versorgen wir unsere Pferde und Ponys“, sagt Nicole Fleer.

Doch beim Rundgang entdeckte das Paar, dass sich offenbar ein neuer, tierischer Mitbewohner auf das Gelände geschlichen hat. „Ich habe gedacht, was rennt denn da zwischen den Pferden rum“, so die 49-Jährige. Und tatsächlich war ein Rehkitz auf dem Gelände unterwegs.

Keine Angst vor Pferde

Die Pferdhofbetreiber sperrten zunächst einmal die Pferde weg. Der süße Rehnachwuchs hatte somit ein eigenes Gehege ganz für sich. Angst vor den Pferden hat das Kleine offenbar nicht, die Ponys „Rambo“ und „Bella“ beschnuppern ihren neuen Mitbewohner regelmäßig durch den Zaun.

Nicole und Uwe Fleer rätseln, wie das Rehkitz auf das Gelände gelangt sein könnte. „Wir vermuten, dass es jemand in der Nacht abgesetzt hat“, so Uwe Fleer. Der Zaun um das Gelände sei dicht und zu hoch, als dass das Tier drüber springen könnte.

Nicole Fleer beobachtet das Rehkitz. Die Ponys "Rambo" (braun) und "Bella" sind ebenfalls neugierig. Quelle: Robert Niemeyer

Hilft Schweinemilchpulver?

Da die Möglichkeit besteht, dass Menschen das Tier heimlich in Allerstorf abgeliefert haben, könnte es angefasst worden sein. „Deshalb können wir es nicht einfach wieder aussetzen“, so Uwe Fleer. Die Ribnitzer Polizei gab den beiden den Rat, sich an das Forstamt oder eine Wildtierauffangstation zu wenden. Doch sei bislang dort niemand zu erreichen gewesen. „Es wäre schön, wenn sich jemand um das Tier kümmert, der davon Ahnung hat“, sagt Nicole Fleer.

Uwe Fleer vom Pferdehof in Allerstorf kümmert sich jetzt auch um das Rehkitz, das sich im Hintergrund mit Ponydame "Bella" anfreundet. Quelle: Robert Niemeyer

Sie vermutet, dass das Rehkitz etwa drei Monate alt ist. Möglicherweise benötigt es noch Milch. „Wir werden uns erst einmal im Internet schlau machen“, sagt Nicole Fleer. Eine Idee ist die Versorgung mit Milch aus Schweinemilchpulver. „Hunde, Katzen, Pferde, damit haben wir schon alles großgezogen“, sagt die 49-Jährige. Und dann hoffen sie, dass sie den süßen Nachwuchs bald in kompetente Hände abgeben können.

Seit etwa zwölf Jahren betreiben Nicole und Uwe Fleer den Landwirtschaftsbetrieb mit Pferdehof im Marlower Ortsteil Allerstorf. Seit Januar ist der Landbetrieb als ökologisch zertifiziert. 18 Pferde haben die Fleers auf dem etwa 20 Hektar großen Gelände. Und jetzt zumindest vorübergehend ein Rehkitz.

Kontakt zum Pferdehof Tinker Belle House Allerstorf: Telefon: 0172/6346255, E-Mail: pferdehof-fleer@web.de, Homepage: www.tinker-belle-house.de

Von Robert Niemeyer