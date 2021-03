Ribnitz-Damgarten

Die aufgebauten Schilder am Freitag deuten zwar auf etwas anderes hin, in den möglicherweise zuständigen Behörden waren keinerlei weitere Hinweise zu bekommen. Von der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgartens hieß es am Nachmittag lediglich, dass ab Montag der Körkwitzer Weg in der Bernsteinstadt für eine Woche voll gesperrt wird. Die Verwaltung berief sich dabei auf eine Mitteilung der Kreisverwaltung, die diese Vollsperrung ankündigt.

Bauarbeiten auf Höhe Boddentherme?

Auch das Ribnitzer Rathaus erreichte diese Mitteilung offenbar erst am Freitag. Entsprechend groß sei demnach die Verärgerung über die kurzfristige Information gewesen, teilte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth mit. Was dort gebaut wird, wusste in der Verwaltung niemand. Vor Ort zu sehen, etwa auf Höhe der Boddentherme, war eine Beschilderung mit einer Warnung vor einer Baustelle und ein Tempo-30-Schild.

Auf Anfrage in der Kreisverwaltung war am Freitagnachmittag nichts in Erfahrung zu bringen. Der Mitarbeiter, der die Mitteilung übersandt hatte, befand sich offenbar schon im Wochenende. Andere Mitarbeiter hätten nicht gewusst, was in der Straße anliege. Das Straßenbauamt in Stralsund wusste ebenfalls nichts von den Bauarbeiten. Der Körkwitzer Weg liege zudem nicht in der Verantwortung des Landes, sondern als Kreisstraße in der des Landkreises.

Umleitung ausgeschildert

Bis Freitag, 19. März, soll nach Informationen aus dem Ribnitzer Rathaus die Straße voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist über die Rostocker Straße und die Boddenstraße ausgeschildert.

Von Robert Niemeyer