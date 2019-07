Ribnitz-Damgarten

Vorsichtig nimmt Jürgen Hakelberg ein Kaninchen aus dem Käfig und setzt es seiner achtjährigen Tochter Lotta auf den Arm. Stolz präsentieren die beiden den Kleinsilber hell. Kaninchen haben es nicht nur Lotta und ihren Vater angetan, sondern auch ihrer Schwester Lara (13). „Insgesamt haben wir 70 Tiere. Während ich Kleinsilber schwarz züchte, bevorzugen Lara und Lotta Kleinsilber hell“, erzählt Jürgen Hakelberg, der mit seiner Familie in Langenhanshagen lebt.

270 Tiere konnten präsentiert werden

Die beiden Mädchen zählen zu den jüngsten Mitgliedern des Rassekaninchenzüchtervereins M 14 Ribnitz und Umgebung. Die Kaninchen von Lotta und Lara gehörten zu den 270 Tieren in 30 Rassen und Farbschlägen, die am Wochenende auf dem Gelände des Vereins „Am Bahnposten 12“ bei der 28. Kreisverbandsschau für Jungtiere mit der 12. Bernsteinpokalschau gezeigt werden konnten. 41 Aussteller hatten sich daran beteiligt, neben M 14-Züchtern auch Zuchtfreunde von den Vereinen Elbmarsch, Kröpelin, Satow, Grimmen, Stralsund, Rotenburg an der Wümme, Gadebusch, Eggesin, Bad Kleinen, Schönberg und Tessin.

Vereinsvorsitzender Hans-Joachim Westendorf zeigte sich sichtlich erfreut darüber, dass es wieder gelungen war, dank des großen Engagements der Vereinsmitglieder und eines gut funktionierenden Sponsorings eine so große Ausstellung auf die Beine gestellt zu bekommen. Allerdings werde das immer schwieriger, denn es fehle wie in anderen Vereinen auch der Nachwuchs, sagte der Vereinsvorsitzende. Hinzu komme, dass im vergangenen Jahr drei langjährige Mitglieder verstorben seien, so Westendorf.

Pokal für Züchter-Nachwuchs gestiftet

Der Vereinsvorsitzende machte weiter deutlich, dass Tierzuchtvereine eine große Rolle bei der Erhaltung der genetischen Vielfalt spielen. Diese sei ein Kulturgut. Auch der Rassekaninchenzüchterverein M 14 Ribnitz und Umgebung wolle weiterhin seinen Beitrag leisten, diese Vielfalt zu sichern.

Wie schwer es ist junge Leute für dieses Hobby zu gewinnen, das weiß auch Heino Schütt. Er ist Mitglied des Rassegeflügelzuchtvereins „Marlower Borenstecker“ und informierte bei der Eröffnung der Kreisverbandsschau in Ribnitz darüber, dass er erstmals in diesem Jahr einen Pokal für den Züchter-Nachwuchs stiftet.

Für die besten Zuchtergebnisse einer jeden Rassengruppe wurden sechs Aussteller mit einem Bernsteinpokal ausgezeichnet. Die begehrte Trophäe erhielten Hans-Joachim Westendorf auf Helle Großsilber (bester Aussteller), Heiko Winter auf Deutsche Riesenschecken schwarz-weiß ( Eggesin), Bernd Senft auf Satin thüringerfarbig (Ribnitz-Damgarten) und Andreas und Richard Schulz auf Lohkaninchen schwarz ( Ahrenshagen). Als bester Jugendlicher erhielt Marcus Winter aus Eggesin auf Weiße Wiener einen Bernsteinpokal. Den besten Rammler stellte Zuchtfreund Grap (Rasse Perlfeh) aus Splietzdorf. Die beste Häsin (Rasse Kleinsilber hell) stammte aus der Zucht von Peter Saecker aus Schlemmin.

Edwin Sternkiker