Ribnitz-Damgarten

Rastende Robben am Ostseestrand – in MV keine Seltenheit. Ein Paket, dass der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) nun den Polizeirevieren Ribnitz-Damgarten und Barth zur Verfügung gestellt hat, soll helfen, die erschöpften Tiere und Menschen voreinander zu schützen.

Erst am Sonntag war eine Kegelrobbe am Strand von Ahrenshoop gesichtet worden. Von den Wildtieren kann für Passanten eine Gefahr ausgehen, wenn sie sich zur Wehr setzen, etwa weil sich Passanten oder Hunde nähern. Ebenso könnten die Robben unnötig Stress erleiden. Deshalb ist eine weiträumige Absperrung am Strand nötig.

Anzeige

BUND übergibt „Kegelrobben-Absperrpaket“

In der Regel übernimmt das die Polizei. Diese setzt sich zusätzlich mit dem BUND oder dem Meereskundemuseum Stralsund in Verbindung, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, nahmen die Leiter der Polizeireviere Ribnitz-Damgarten und Barth den jüngsten Vorfall zum Anlass, sich bei Anne Schröder vom BUND intensiver über die Robben zu informieren.

Weitere OZ+ Artikel

„Sie sensibilisierte die Mitarbeiter der Polizeireviere für Verhaltensweisen“, so die Sprecherin. Dazu gehöre es, 100 Meter Abstand zu halten, Hunde anzuleinen, die Tiere nicht zu füttern und den Bereich abzusperren. Als Dank für das Interesse und die gelungenen gemeinsamen Einsätze brachte Anne Schröder ein „Kegelrobben-Absperrpaket“ mit. Dazu gehören Warnweste, Hinweisschilder und Absperrband.

Lesen Sie auch

Von OZ