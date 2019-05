Ribnitz-Damgarten

Eine Seniorin ist am Samstagabend in ihrer Wohnung in Ribnitz-Damgarten überfallen worden. Der Sohn konnte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Wie die Beamten mitteilte, klingelte ein Mann gegen 21 Uhr an der Tür der 79 Jahre alten Seniorin. Der 37-jährige Verdächtige forderte Bargeld von der Frau. Er bedrohte die Seniorin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Die Seniorin schrie daraufhin lautstark um Hilfe. Der 46-jährige Sohn hörte die Hilferufe und lief daraufhin zur Wohnung seiner Mutter. Vor dem Haus traf der Sohn auf den flüchtenden Verdächtigen und konnte ihn festhalten, bis Polizeibeamte eintrafen.

Die Seniorin erlitt einen Schock. Gegen den bereits polizeilich bekannten Tatverdächtigen wird nun wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Am Sonntag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter im Amtsgericht Stralsund vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen dauern an.

