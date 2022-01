Dierhagen

In der Neuen Reihe in Dändorf, einem Ortsteil von Dierhagen, ist es still. Lediglich ein Auto mit einem auswärtigen Kennzeichen parkt am Dienstag hinter der Hecke an der Praxis des Arztes Joachim Bennien. Nach dem Wirbel um falsche Gesundheitszeugnisse sei es hier ruhiger geworden, meint eine Anwohnerin.

Nachdem die OZ Anfang Dezember berichtet hatte, wie der Mediziner offenbar im größeren Stil falsche Corona-Atteste ausstellt, kommen inzwischen deutlich weniger Menschen aus anderen Bundesländern zur Sprechstunde in den beschaulichen Ort.

Am Montagvormittag sorgten jedoch zwei zivile Transporter für Erstaunen, die vor der Praxis parkten. Bei laufendem Praxisbetrieb betraten Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss das rot verklinkerte Haus, in dem der wegen falscher Maskenatteste bereits rechtskräftig verurteilte Bennien seine Sprechstunden abhält. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stralsund sicherten die Beamten Unterlagen, darunter Patientenkarteien und Terminbücher.

Falsche Atteste in 80 Fällen?

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den 74-Jährigen, in weiteren 80 Fällen falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Konkret gehe es neben Maskenbefreiungen auch um Impfunverträglichkeitsbescheinigungen, die zur Vorlage bei Behörden gedient haben sollen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Marc Engelhardt. Bennien will sich gegenüber der OZ nicht äußern.

Der Inhalt der in vier Umzugskartons verpackten Unterlagen könnte brisant werden – nicht nur für den Arzt. Nachdem im November ein erster Strafbefehl rechtskräftig wurde, erkennt das Schulamt in Rostock seine als „Gefälligkeitsatteste“ bewerteten Maskenbefreiungen nicht mehr an.

Entsprechend groß ist die Empörung über die Durchsuchung in der Szene der Corona-Skeptiker. Benniens Praxis sei „gestürmt“ worden, berichtete am Montagabend eine Rednerin auf der Anti-Corona-Demo in Greifswald vor etwa 650 Zuhörern. „Alles mitgenommen und er auch.“ Sie hoffe, „dass wir ihn bald wiedersehen und er nicht irgendwo abhanden kommt“.

Anzeigen von Ärztekammer und Gesundheitsamt

„Bennien wurde nicht mitgenommen und die Praxis wurde auch nicht gestürmt“, reagiert Staatsanwalt Marc Engelhardt am Dienstag auf diese Darstellung. Der Arzt sei vor Ort befragt worden, habe sich auf die Tatvorwürfe allerdings nicht eingelassen. Für die Staatsanwaltschaft beginnt nun die Auswertung der Unterlagen.

Der Ermittlungsbehörde lagen eigenen Angaben zufolge drei Anzeigen vor. Neben der Ärztekammer MV hatte sich auch die Gesundheitsbehörde des Kreises Vorpommern-Rügen gemeldet, nachdem bei ihr Hinweise aus Ämtern anderer Kreise eingegangen waren, denen die von Bennien erstellten Atteste nicht glaubwürdig erschienen. Die Rechtsabteilung des Landkreises Herzogtum Lauenburg wählte den direkten Weg und erstattete selbst Anzeige.

Bennien ist bekennender Impfgegner

Das Amt im schleswig-holsteinischen Ratzeburg hatte erhebliche Zweifel an zwei von Bennien erstellten „ärztlichen Zeugnissen“, mit denen Eltern für ihre beiden Kinder eine Befreiung von der Masernimpfung erwirken wollten, erläutert ein Kreissprecher. Es habe sich dabei um ein vorformuliertes Formular gehandelt, in das lediglich Name und Anschrift des Kindes eingetragen gewesen sei. Eine individuelle medizinische Begründung zur Aussetzung der Impfpflicht sei trotz Nachfrage vom Arzt nicht beigebracht worden, so der Sprecher.

Bennien ist bekennender Impfgegner. Das hatte er bereits im Dezember der OZ bei einem Besuch berichtet. Bei Youtube kann man noch heute ein Video von 2014 abrufen, in dem er erklärt, wie man Impfungen umgehen könne. Den „Übergriffen aus dem System“ könne man sich entziehen, mit Mitteln des „Systems“, erzählt er in dem Film. „Sie brauchen ein ärztliches Zeugnis, um das System in Schach halten zu können.“

„Für die Alten schlimm, wenn wir keinen Arzt mehr haben“

In Dändorf sind die Meinungen über den Arzt ebenso gespalten wie über eine mögliche Impfpflicht, die viele Menschen zum Protest auf die Straßen und einen Teil von ihnen auch in die Praxis von Bennien treibt. „Ich finde nicht in Ordnung, was der Arzt macht und dass sich Leute bei ihm Atteste erschleichen“, sagt ein Anwohner, der sich als Impfbefürworter bezeichnet. Er selbst sei geboostert. Die Impfung halte er für wichtig, um wieder in ein halbwegs normales Leben zurückkehren zu können.

Eine andere Bewohnerin macht sich Sorgen, dass der Arzt aufgrund des öffentlichen Drucks nun seine Praxis schließt. „Für die Alten im Ort wäre das schlimm, wenn wir hier keinen Arzt mehr haben“, sagt sie. Die nächstgelegenen Hausärzte praktizieren in Wustrow und Ribnitz. Beide Orte sind etwa zehn Kilometer von Dändorf entfernt. Zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft will sie sich nicht äußern.

Gibt Bennien die kassenärztliche Zulassung zurück?

Für Bennien könnte es tatsächlich eng werden. Gegen ihn läuft nach OZ-Recherchen ein Verfahren auf Entzug seiner Approbation. Das Lagus als dafür zuständige Behörde äußert sich mit Bezug auf den Datenschutz nicht. Bennien könnte diesem Schritt allerdings zuvorkommen. Er soll inzwischen eine Rückgabe der kassenärztlichen Zulassung erwägen, erfuhr die OZ.

Eine Anfrage bei der Kassenärztlichen Vereinigung blieb am Dienstag unbeantwortet. Gibt der 74-Jährige seine kassenärztliche Zulassung zurück, könnte er weiter Privatpatienten behandeln – vorausgesetzt, er behält die Approbation.

Von OZ