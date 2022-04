Dierhagen

Dieser Satz schlägt derzeit Wellen vor allem in sozialen Netzwerken: „Liebe Gäste, aufgrund vieler unschöner Ereignisse in der Vergangenheit haben wir uns dazu entschlossen, keine Familien mit Kindern unter zwölf Jahren mehr zu bewirten.“ So heißt es in einem Aushang des Teams vom Restaurant Schipperhus in Dierhagen. Der Infozettel hängt direkt neben der Speisekarte. Die Aktion hat innerhalb von Stunden zu etlichen negativen Kritiken auf Bewertungsportalen im Internet geführt. Doch allein steht Restaurantbetreiberin Ricarda Biebl mit ihrer Entscheidung nicht.

Während auf der Internetseite des Restaurants in Dierhagen der Hinweis erst ganz am Ende erscheint, gehen etwa die Verantwortlichen des Hotels Dünenmeer in die Offensive. „Adults only“ heißt es an prominenter Stelle des Internetauftritts. „Wir sind ein modernes Hotel und Rückzugsort für Erwachsene“, heißt es dort. Als vor Jahren Kindern und Jugendlichen der Zutritt in den Wellnessbereich verwehrt wurde, prasselte ein Shitstorm auf das Nobel-Hotel im Dierhäger Ortsteil Neuhaus hernieder. Direktorin Isolde Heinz jedoch blieb standhaft – und verwies Familien in das Partnerhotel Fischland 800 Meter entfernt.

Entladung von Emotionen

Über Ostern musste Wirtin Ricarda Biebl viel Kritik einstecken – doch einige Tage nach der Entscheidung sieht das Bild schon anders aus. Im Internet halten sich positive wie negative Bewertungen inzwischen die Waage. Unter der Hand wird gemunkelt, Gäste und Beschäftigte eines befreundeten Lokals in Zingst seien zu positiven Bewertungen ermuntert worden.

Dem widerspricht die Gastronomin entschieden. Der Gradmesser von Inhaberin Ricarda Biebl ist das Reservierungsbuch. Auch nach Ausschluss von Familien mit jungem Nachwuchs sei das Buch gut gefüllt. Es gebe vielmehr Stammgäste, die drei- bis viermal im Jahr für einen Abend buchten, sagt Ricarda Biebl. Sie wundert sich über die plötzliche Aufmerksamkeit, denn bereits vor zwei Jahren habe sie eine ähnliche Aktion gestartet.

Ringen ums Verbot

Was ist vorgefallen? Die Betreiberin hat in verschiedenen Medien von ungehörigem Verhalten von Kindern berichtet. So seien Wände bemalt worden, obwohl für den Nachwuchs Ausmalhefte ausgegeben würden. Ketchup und Mayonnaise klebten in Polstermöbeln, Kinder seien barfuß über Tische gelaufen – ohne dass Eltern eingegriffen hätten. Zu viel für die Gastwirtin, die aus Berlin kommt und vor vier Jahren das Schipperhus übernommen hat.

Gegenüber RTL erzählte Ricarda Biebl, dass sie mit sich bereits seit zwei Jahren wegen eines Hausverbots für Kinder ringe. Ihre Entscheidung richte sich nicht gegen die Kinder, sondern „gegen Eltern, die mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit ihren Kindern“, so wird Ricarda Biebl vom Sender zitiert.

Aufmerksamkeit mit „Auszeit“

Bereits vor einem Jahr erregte die Gastwirtin Aufmerksamkeit mit einer „Auszeit“ für Kinder wegen mangelnder Höflichkeit gegenüber dem Servicepersonal. Das sei beschimpft und beleidigt beziehungsweise in sinnlose Diskussionen verwickelt worden, hieß es damals in dem Aushang. Es wurde die Hoffnung auf mehr Wertschätzung geäußert, das Fehlverhalten einiger Gäste gehe leider zulasten „der sonst freundlichen Gäste“. „Ich war 27 Jahre in der Gastronomie angestellt, bevor ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, ich habe also einiges erlebt. Aber was hier los ist, geht an die Substanz. Es tut mir leid um alle gut erzogenen Kinder und freundlichen Eltern.“

„Ganz offen“ ist auch Hotelchefin Isolde Heinz mit dem damals neuen Konzept umgegangen. Natürlich habe es auch viele kritische Stimmen gegeben, sagte sie damals. Doch die sind inzwischen verstummt. Beim Blick in die Bewertungen des Schipperhus wenige Tage nach dem Ausschluss von Kindern zeigt sich ein gemischtes Bild: Während manche allein aufgrund des Fakts eine schlechte Bewertung abgeben, würdigen andere die Gaststätte mit fünf Sternen. Gerade in jüngster Vergangenheit erscheint das Bewertungsbild zumindest einigermaßen ausgeglichen.

Geringer Umsatz mit Kindern

Im Ostseebad Dierhagen, einem beliebten Urlaubsdomizil auch für Familien, wird die Aktion der Gastwirtin nicht kommentiert. „Wir sind ein familienfreundliches Ostseebad“, betont Kurdirektor Stephan Fellmann. Familien mit Kindern unter zwölf Jahren nicht zu bewirten, „ist eine individuelle Entscheidung der Betreiberin“. Und auf die habe die Kurverwaltung keinen Einfluss.

Ein langjähriger Gastronom in dem Ostseebad wertet die Aktion ganz anders: Mit Kindern mache man in einem Restaurant deutlich geringere Umsätze, etwa ein Drittel von erwachsenen Gästen. Seitens des Hotel- und Gaststättenverbandes für die Region weist die Vorsitzende des Regionalverbandes Andrea Kuhn auf die Entscheidungsfreiheit der Gastronomen hin.

Von Timo Richter