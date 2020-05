Recht auf Homeoffice? Das sagen Menschen aus Vorpommern zur Heimarbeit

Vorpommern

Die SPD-Bundesspitze hat jüngst verstärkt ein Recht auf Homeoffice mit klaren Regeln gefordert. „Jetzt herrscht eine Art Ausnahmezustand, aber mittelfristig muss es ein Recht auf Homeoffice mit klaren Regeln geben“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken zuletzt aus Anlass des Tags der Arbeit am 1. Mai.

Ein Recht auf Homeoffice will Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) gesetzlich verankern und bis Herbst einen Entwurf vorlegen. Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, solle im Homeoffice arbeiten können – auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist.

Bis zu acht Millionen Deutsche arbeiten von zu Hause aus

„Wir lernen in der Pandemie gerade, wie viele Arbeiten heutzutage von zu Hause erledigt werden können“, erklärte der Minister der „ Bild am Sonntag“. In der Corona-Krise sei die Zahl der Arbeitnehmer im Homeoffice ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge von 12 auf 25 Prozent aller Beschäftigten gestiegen.

„Das wären acht Millionen Männer und Frauen, die ihren Job gerade von zu Hause aus erledigen.“ Das sollten sie auch in Zukunft können. Was Menschen aus Vorpommern davon halten, erfahren Sie hier:

Kritik vom Koalitionspartner

Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Uwe Schummer, lehnt die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil für ein Recht auf Homeoffice derzeit ab. „Auch wir wollen Heimarbeit fördern und stärken“, sagte Schummer der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“. Man wolle die rechtlichen Rahmenbedingungen für Heimarbeit schaffen, die „differenzierte Aushandlung wollen wir aber den Tarifpartnern überlassen“, sagte Schummer. „Dazu brauchen wir keinen Rechtsanspruch.“

Gewerkschaften fordern klare Regelungen

Annelie Buntenbach, Mitglied des Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB), mahnt indes klare Regelungen fürs Homeoffice an. Neben Gesetzen seien hier Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zu nennen. Gebe es diese Regeln nicht, könne mobiles Arbeiten auch „unbezahlte Überstunden und Dauerstress bedeuten“, so Buntenbach. „Entscheidend ist deshalb, dass die Arbeitszeit auch zu Hause vollständig erfasst und vergütet und das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit eingehalten wird.“

Arbeitgeber nennen Recht auf Homeoffice „ Ladenhüter “

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ( BDA) lehnt einen rechtlichen Anspruch auf Homeoffice ab. „Politische Ladenhüter aus der Zeit vor dem größten Wirtschaftsrückgang seit vielen Jahrzehnten aufzuwärmen, wirkt etwas aus der Zeit gefallen“, sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter.

