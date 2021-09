Die Kur- und Tourismus GmbH will die Betreiber des Bio-Cafés in Wieck trotz gültigen Pachtvertrags bis 2029 per „Räumungsklage“ loswerden. Fünf Kündigungen haben diese bereits erhalten – mal wegen zu vieler Vasen, die herumgestanden hätten, zuletzt wegen zu lauter Musik. Doch was steckt wirklich dahinter?