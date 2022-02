Reetdachhaus in Prerow komplett abgebrannt: Was steckt dahinter?

Piero

Es war das Thema in Prerow auf dem Darß am Sonntagmorgen. Immer wieder stoppten Passanten an der Brandruine. Nachbarn treffen sich beim morgendlichen Spaziergang, reden über das Geschehen in der vergangenen Nacht. „Das hat schon Angst gemacht“, sagt eine Frau. „So ein schönes Haus, so schade“, sagte eine andere.

Glücklicherweise, so die Meinung aller, brach das Feuer erst am Samstagabend aus. Was wäre wohl passiert, wenn es hier bereits am Morgen gelodert hätte und Sturm „Zeynep“ die Funken in der ganzen Nachbarschaft verteilt hätte?

Ein schrecklicher Anblick ist es trotzdem. Ein altes Reetdachhaus ist zerstört worden. Stundenlang war die Feuerwehr im Einsatz. „Da war nichts zu machen“, berichtet Mathias Barth, Wehrführer der Zingster Feuerwehr.

Noch am Morgen liegen Schläuche auf dem Gelände. Ein Beamter der Kripo und ein Brandursachenermittler sind vor Ort. Am Nachmittag dann das Ergebnis der Untersuchung: Es war wohl Brandstiftung – wie beim vernichtenden Brand des Kleinhempel-Hauses in Ahrenshoop Ende Januar. In Prerow sollen unbekannte Täter das Gebäude zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in Brand gesetzt haben. Zeugenhinweise werden unter Telefon 038231/6720 erbeten.

55 Kameraden im Einsatz

Gegen 20.35 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Als die Kameraden am Unglücksort ankamen – die Feuerwehren aus Prerow, Zingst, Pruchten und Barth waren mit insgesamt 55 Kräften im Einsatz – brannte das Gebäude beziehungsweise der Dachstuhl bereits lichterloh. Die Feuerwehr konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben und verhindern, dass andere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden.

Begünstigt wird der Löscheinsatz vom Standort des Hauses. In zweiter Reihe steht das Reetdachhaus, an einer Seite befindet sich eine Koppel. Genug Platz also, um ein Ausbreiten zu verhindern, obwohl die Zufahrt für die Feuerwehr eher eng ist.

Warum das Haus unbewohnt war

Das Wohnhaus, kein Ferienhaus, ist selbst einige Jahrzehnte alt, seit wenigen Monaten aber wohl unbewohnt. Der Eigentümer sei Ende vergangenen Jahres verstorben. Der einzige Erbe, ein Adoptivsohn des Verstorbenen, sei nicht wirklich verfügbar. Von Psychiatrie oder Gefängnis ist die Rede. Es wird viel spekuliert im Ostseebad.

Fest steht: Im Gebäude befand sich bei dem Unglück niemand. Der Sachschaden wird polizeilich auf rund 200 000 Euro geschätzt.

Für die Feuerwehren war es das dramatische Finale eines langen Wochenendes. Auf dem Darß und dem Zingst sowie in Barth waren die Kameraden auch noch Stunden nach „Zeynep“ gefordert. In Barth beispielsweise brannte in der Nacht gegen 1.20 Uhr auch noch eine Werkstatt. Hier hatte ein 58-Jähriger offenbar Kerzen nicht ordnungsgemäß ausgemacht. Diese entzündeten diverse Materialien in der Werkstatt. 41 Kameraden der Feuerwehren aus Zingst, Pruchten und Barth löschten den Brand.

Eine 65-jährige Nachbarin wurde vorsorglich evakuiert, sie konnte nach dem Brand in ihr Haus zurückkehren. Der 58-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie eine Kameradin der Feuerwehr, die sich leicht am Fuß verletzte.

