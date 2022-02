Prerow

Bei einem Feuer in einem leerstehenden Haus in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Schaden von mindestens 200 000 Euro entstanden. Der Brand war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Wohnhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Das reetgedeckte Haus wurde demnach komplett durch das Feuer zerstört. Verletzte gab es nicht.

Von RND/dpa