Reform des Einzelhandelskonzepts: Darum beteiligt Zingst Bürger und Gäste

Zingst

Das Seeheilbad Zingst hat jüngst den Auftrag für eine Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts vergeben. Die Cima Beratung + Management GmbH aus Lübeck soll das alte, aus dem Jahr 2014 stammende Einzelhandelskonzept auf den neuesten Stand bringen. Laut Mitteilung aus der Kommunalverwaltung soll das Konzept an veränderte Rahmenbedingungen im Einzelhandel und an ein verändertes Verbraucherverhalten angepasst werden. Eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch der geplante Bau eines weiteren Supermarkts in der Straße Am Bahndamm (die OZ berichtete).

„Das aktualisierte Konzept soll als Planungsgrundlage dabei helfen, den Einzelhandel in Zingst weiterhin zukunftsfähig aufzustellen und zu optimieren“, sagt Bauamtsleiter Ingo Reichelt. Im Fokus stehen die Stärkung des Ortszentrums, die Verbesserung der Nahversorgung – hier spielt der geplante Supermarkt eine Rolle – sowie die Beseitigung von Angebotslücken.

Anzeige

Bestand erfasst

In einem ersten Schritt, heißt es aus der Kommunalverwaltung, wurde bereits der komplette Einzelhandelsbestand erfasst und analysiert. „Aber auch Einwohner und Besucher des Seeheilbades sollen in den Prozess eingebunden werden“, heißt es in der Mitteilung. Dazu findet vom 8. bis 10. Juli eine Befragung in Zingst statt. Die Mitarbeiter der beauftragten Firma stehen in der Hafenstraße nahe des Edeka-Marktes sowie am Fischmarkt.

Weitere OZ+ Artikel

In kurzen Interviews werden den Passanten Fragen zum individuellen Einkaufs- und Versorgungsverhalten gestellt und persönliche Einschätzungen zu den Angeboten in Zingst abgefragt. Es wird um eine rege Beteiligung gebeten, um zu einer Verbesserung des Einzelhandels beizutragen.

Rewe plant Ansiedlung

Bei wenigen Enthaltungen hatten die Gemeindevertreter jüngst eine Änderung des Flächennutzungsplans – aus dem müssen sämtliche Bebauungspläne entwickelt werden – und im Anschluss den im Parallelverfahren aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplan für einen Supermarkt in der Straße Am Bahndamm beschlossen.

Dort, so der aktuelle Stand, will Rewe einen Markt errichten (die OZ berichtete). Laut Ingo Reichelt ist die Handelskette aber noch nicht Eigentümerin der Fläche. Darum ist der B-Plan auch nur mit Nahversorgung überschrieben. „Wir stellen die Bauleitplanung nicht für Rewe auf“, betont Ingo Reichelt, „wir halten uns offen.“

Wächst Verkaufsfläche?

Wohl aber will das Seeheilbad die Entwicklung in dem Bereich „ein bisschen steuern“, wie der stellvertretende Bürgermeister sagt. Dafür wurde gerade erst die Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts für Zingst in Auftrag gegeben. Ingo Reichelt rechnet mit Ergebnissen im August/September. Das existierende Einzelhandelskonzept sage aus, dass im nordwestlichen Bereich von Zingst noch ein Einkaufsmarkt entstehen könne. Aktuell drehe es sich um eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Ingo Reichelt ist gespannt, ob mit dem neuen Einzelhandelskonzept möglicherweise auch eine größere Verkaufsfläche einhergeht.

Denn einen Bedarf sieht Ingo Reichelt allein schon durch das Schließen des Jens-Marktes in der Ortsmitte. Dort erfolgen derzeit Umbauarbeiten. Einziehen soll in die Immobilie in der Hafenstraße die Filiale eines Drogeriemarktes.

Bis zum 4. August können Interessierte auch online an der Befragung teilnehmen. Möglich ist das unter www.gemeinde-zingst.de.

Von Timo Richter