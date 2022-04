Barth

Vor 30 Jahren, konkret am 1. April 1992, ließ sich der damals 30-jährige Diplomvermessungsingenieur Ulrich Zeh in der Region als Urkundsvermessungsberechtigter (ab 1994 „öffentlich bestellter Vermessungsingenieur“) nieder. Zunächst in Ribnitz-Damgarten, von 1993 bis 1995 am zwischenzeitlichen Wohnsitz Langendamm sowie ab 1995 wieder in Ribnitz-Damgarten und im neuen Wohnort Barth betreibt er seine Vermessungsbüros mit heute zehn Mitarbeitern. „Nach Barth holte mich der einstige Bauamtsmitarbeiter Erwin Rust“, berichtete er. „Ihm war es leid, sich ständig auswärts um freie Vermessungskapazitäten zu bemühen.“

Nachfolger in der eigenen Familie?

Nun denkt Ulrich Zeh im Alter von 60 Jahren langsam an die Nachfolge für sein Vermessungsbüro. „Ich bin in der glücklichen Situation, dass mein Sohn Lasse (24) an der Hamburger Hafencity-Universität schon seine Bachelor-Arbeit im Fach Geodäsie und Geoinformation erreicht hat. Vielleicht hat er Interesse, in fünf Jahren meine Nachfolge anzutreten“, so seine Hoffnung.

Lasse Zeh will nicht ausschließen, nach Barth zurückzukehren und die Tätigkeit seines Vaters weiterzuführen. Auch die nahen Reviere zum Kitesurfen, seiner Leidenschaft in der Freizeit, lassen ihn diese Perspektive lohnenswert erscheinen.

Bis zur Verwirklichung der Zukunftspläne steht ihm jedoch noch ein weiter Weg bevor. Zunächst muss er an der Uni einen Masterstudiengang Geodätische Messtechnik absolvieren, woran sich eine zweijährige Referendariatsausbildung im Staatsdienst anschließt. Die ist notwendig, um alle Bereiche des Liegenschaftswesens zu durchlaufen. Ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI) erfüllt ähnlich einem Notar hoheitliche Aufgaben für den Staat und ist funktional einer Behörde gleichgestellt. Sollte Lasse Zeh schließlich erfolgreich die „Große Staatsprüfung“ ablegen, bekäme er den Titel eines Assessors zuerkannt und könnte seine Zulassung als ÖbVI beim Innenministerium beantragen. Seine gesamte Ausbildung würde dann zehn Jahre gedauert haben.

In seiner studienfreien Zeit ist Lasse Zeh auf seinem Fachgebiet bei einem Hamburger Vermessungsbüro tätig, wo er von der Anwendung fortschrittlicher Verfahren und neuester Technik profitieren und wertvolles Praxiswissen für sein weiteres Studium gewinnen kann.

Viele Veränderungen in der Branche

Kaum eine andere Branche habe sich in den vergangenen drei Jahrzehnten so sehr gewandelt wie das Vermessungswesen, erklärte Ulrich Zeh. Sei es durch den Ersatz herkömmlicher Vermessungsgeräte durch satellitengestützte Empfangsgeräte mit einer Anzeigegenauigkeit von wenigen Millimetern oder durch die ständige Verschärfung des gesetzlichen Drucks auf die Bauherren – er habe sich selbst immerzu im Lernprozess befunden und stets mit Neuem vertraut machen müssen, räumte er ein.

Der aus Ostholstein stammende Barther hatte einst einen ähnlichen Weg beschritten, wie heute sein Sohn. 1992 war er zunächst zum Urkundsvermessungsberechtigten ernannt worden, denn den Titel des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs gab es noch nicht. Als der 1994 eingeführt wurde, bekam ihn auch Ulrich Zeh, der die anspruchsvollen Voraussetzungen erfüllte, verliehen. Als Kernregion für seine Tätigkeit wählte er das Gebiet des ehemaligen Kreises Ribnitz-Damgarten aus. „Zwischen Rostock und Stralsund war sonst niemand ansässig und weil ich gebraucht wurde, konnte ich hier schnell Fuß fassen“, so seine damaligen Beweggründe.

Zunächst galt es, eine Auftragsflut zur Bestimmung von Grundstücksgrenzen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie an der Südlichen Boddenküste abzuarbeiten. Grundstücksdokumentationen hatte man zur DDR-Zeit bekanntlich kaum Bedeutung beigemessen, so dass nun vieles nachzuholen war.

Nach dem Eigentümerwechsel vieler Grundstücke traten später zunehmend Vermessungen an die Stelle der Grenzmarkierungen. Zwischen Dierhagen und Zingst begleitete das Vermessungsbüro Zeh mit seinen Plänen namhafte Bauvorhaben, so vom Hotel „Dünenmeer“ in Neuhaus bis zum Hotel „Meerlust“ in Zingst.

Vinetarium und Speicher II

Einer der aktuellen Aufträge ist die vermessungstechnische Begleitung des Vinetarium-Projektes von Michael Budzinski. Vor fünf Jahren hatte Ulrich Zeh für ihn die Grundstücksgrenzen des früheren Fischfabrikgeländes bestimmt. Damals ist Lasse Zeh im Rahmen eines einjährigen Praktikums vor dem Studienbeginn dabei gewesen. Gegenwärtig ist das Vermessungsbüro Zeh mit dem Ausmessen der Gebäudegrenzen und dem Erstellen der entsprechenden Absteckpläne befasst.

Auf ein Lieblingsprojekt während seiner 30 jährigen Tätigkeit in der Region möchte sich Ulrich Zeh nicht festlegen. „Egal ob Hotelbau oder Carport – ich bin gegenüber jedem Auftraggeber zur Sorgfalt verpflichtet und erledige meine Vermessungsarbeit unabhängig vom Umfang gern.“ Sein bisher kompliziertestes Objekt sei allerdings der Speicher II in Barth gewesen, ebenfalls ein Vorhaben des Bauherren Michael Budzinski. Als richtig schwierig daran hätten sich die stark voneinander abweichenden Höhenniveaus im Inneren der zu verschiedenen Zeiten errichteten Gebäudeteile erwiesen. „Um den Planern und Bauleuten einen einheitlichen Bezugswert zu liefern, mussten wir immer wieder von draußen durch die Fenster hinein messen. Erschwerend kam hinzu, dass in allen Gebäudeteilen gleichzeitig mit dem Bauen begonnen wurde.“

