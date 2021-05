Prerow/Ribnitz-Damgarten/Barth

Reicht die Testkapazität auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst überhaupt aus, wenn die bald anreisenden Urlauber sich auch während ihres Aufenthalts regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen lassen müssen? Klare Antwort: nein.

Allein in Prerow existieren rund 10 000 Gästebetten. Während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter kam die Frage auf, wo sich diese denn in schöner Regelmäßigkeit testen könnten. Das Testzentrum des Amtes Darß/Fischland in der Darßer Arche in Wieck jedenfalls ist für so einen Ansturm nicht ausgelegt. In der Verwaltung wird derzeit um Lösungen gerungen. Die Möglichkeiten schrumpfen allerdings parallel mit der Öffnung von Gastronomie und Hotellerie in den kommenden Wochen, wie die Leitende Verwaltungsbeamtin Katrin Kleist erläuterte.

Freiwillige fallen weg

Die Verwaltungsleiterin erwartet ein Wegbrechen der freiwilligen Mitarbeiter in den beiden Testzentren des Amtes Darß/Fischland in Wieck sowie in der Strandhalle in Ahrenshoop infolge der Öffnung des Tourismus. Die Frauen und Männer würden wieder in ihren eigentlichen Jobs arbeiten.

Gleichzeitig will Katrin Kleist angesichts des enormen Mehrbedarfs an Corona-Tests, die Einrichtungen in Wieck und Ahrenshoop sieben Tage in der Woche öffnen – ein bisschen zeitversetzt, um eine möglichst lange Testmöglichkeit zu ermöglichen. Wie soll das gelingen? „Wir wollen die Bundeswehr rankriegen“, so die Leitende Verwaltungsbeamtin.

Ergänzung durch private Testzentren

Durchgespielt werden im Amtssitz in Born derzeit verschiedene Alternativen. Überlegt wird unter anderem, Testangebote auch in andere Orte auszulagern, dann aber wahrscheinlich zulasten der Öffnungszeiten der bestehenden Testzentren. Der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) sah in privatwirtschaftlich betriebenen Testzentren wenigstens eine Ergänzung. Eine Testeinrichtung stelle aktuell ein Geschäftsmodell dar. Solche Einrichtungen existieren bereits unter anderem in Dierhagen oder Barth. Das entspreche auch der Strategie der Landesregierung, die auf dezentrale Lösungen setze

Die Gemeindevertreterinnen Stefanie Heuser und Sylke Hagemeister (beide Prerows Zukunft) haben sich jüngst in Bergen auf Rügen qualifiziert, Corona-Test abzunehmen. Stefanie Heuser nannte die Durchführung von Test von Vermietern weniger Wohnungen oder Gastronomen als „riesigen Kostenfaktor“. Grund: Die Kosten für die Beschaffung von Schutzkleidung, Masken und Visieren werde von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht automatisch erstattet. Dazu komme ein hoher organisatorischer Aufwand. Laut Stefanie Heuser summierten sich die Mehrkosten von selbst durchgeführten Tests auf rund zwölf Euro je Gast. Diese Kosten müssten umgelegt werden. Alternativ sei es möglich, dass die zertifizierten Testabnehmerinnen und -abnehmer einen Selbsttest eines Gastes begleiten und das Ergebnis zertifizieren. Unterm Strich bezeichnete Stefanie Heuser das Testen als „ganz schwierige Kiste“.

Testzentren weiten Öffnungszeiten aus

Der erhöhte Testbedarf wird schon mit der Öffnung der Gastronomie am Pfingstsonntag kommen. Drinnen darf in den Restaurants nur speisen, wer einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest beziehungsweise -Selbsttest vorlegen kann. Darauf reagieren Testzentren in der Region. So öffnet das Testzentrum des Amtes Darß/Fischland in der Strandhalle Ahrenshoop am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Das Testzentrum in der Darßer Arche in Wieck hat am Pfingstmontag ebenfalls von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Test ist auch in Zingst möglich. Dort öffnet die Eltern-Kind-Vorsorgeklinik „Haus am Meer“ ihr Testzentrum im Haus am Bodden in der Hanshäger Straße hinter der Gemeindeverwaltung an den beiden Pfingsttagen jeweils von 11 bis 15 Uhr. Der kostenlose Test auf eine Corona-Infektion ist auch ohne Anmeldung möglich. „Wir freuen uns für unsere Gastronomen, die am Pfingstsonntag endlich wieder Gäste empfangen dürfen und wollen ihnen Starthilfe leisten“, heißt es seitens der Vorsorgeklinik.

Sonderschicht im Ribnitzer Bernsteinhaus

Auch in Ribnitz-Damgarten möchte die Stadtverwaltung die Gastronomie unterstützen. Aus diesem Grunde wird im Testzentrum in der Tourist-Info des Bernsteinhauses am Ribnitzer Marktplatz am Pfingstsonntag eine „Sonderschicht“ gefahren.

Hauptamtsleiter Stefan Krause vor dem Ribnitzer Testzentrum Quelle: Edwin Sternkiker

Wer dieses Angebot gern annehmen möchte und sich per Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchte, hat dazu in der Zeit von 13 bis 16 Uhr die Gelegenheit. Darüber informierte Stefan Krause, Leiter des Haupt- und Personalamtes der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten.

Ansonsten ist das Ribnitzer Testzentrum montags bis freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht notwendig.

Barth: Vor dem Bier wird der Test serviert

Ramona Manns ist voller Vorfreude auf den Pfingstsonntag. Dann kann sie in ihrem „Weltenbummler“ in der Baustraße 70 endlich wieder Kaffee und Bier servieren. Und nicht nur das. Seit dem 17. Mai ist das kleine feine Lokal in der Altstadt auch ein vom Landkreis beauftragtes Testzentrum. Wer also ab 16 Uhr im Weltenbummler einkehren möchte, bestellt als erstes einen Corona-Test. Aber auch über Tag können sich die Leute von ihr testen lassen. „Dann allerdings nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache“, sagt sie.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erreichbar ist Ramona Manns das gesamte Pfingstwochenende und auch danach unter 0174 / 237 23 54 oder per E-Mail an mannsramona@yahoo.de.

Auch in der Ostsee-Apotheke (Reifergang 5) gibt es das gesamte Pfingstwochenende über die Möglichkeit, einen PCR-Test machen zu lassen, wie deren Inhaber Mario Meusel berichtet.

Zwingend notwendig ist dort eine vorherige Terminabsprache unter der Telefonnummer 038 231 / 38 33.

Von Timo Richter, Edwin Sternkiker und Anja Krüger