Ribnitz-Damgarten

Das Wochenende steht vor der Tür. Und es soll schön bleiben. Also nichts wie raus. Zu erleben gibt es auf jeden Fall einiges. Immer aber auch nach wie vor unter Beachtung der Corona-Vorschriften. Hier unsere OZ-Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Konzert für die „Greif in Prerow “

Gemeinsam mit den Einheimischen und Gästen von Prerow möchte der Shanty Chor „De Prerow Stromer“ die Spendenaktion der OSTSEE-ZEITUNG unterstützen und am Sonntag ein Benefiz-Konzert zur Rettung des Segelschiffes „Greif“ geben. Unter dem Motto „Rettet die Greif“ wird während des Konzertes um Spenden für den Neubau des Holzdeckes gebeten. Um 15 Uhr beginnt das Konzert auf der Freilichtbühne in Prerow.

Freizeitpark in Ribnitz

Am 17. September öffnet im Ribnitzer Hafen ein mobiler Freizeitpark. Bis Sonntag, 20. September, heißt es in der Bernsteinstadt: Endlich wieder Karussell fahren. Riesenrad, „Break Dancer“, Bungee-Trampolin und verschiedene Kinderkarussells sorgen für Fahrspaß und Vergnügen bei Klein und Groß. Losbude und Schießstand gehören ebenfalls dazu. Imbissstände ergänzen das Vergnügen mit süßen und herzhaften Leckereien.

Öffnungszeiten: Donnerstag: 14 - 20 Uhr, Freitag und Samstag: 14 - 21 Uhr, Sonntag: 11 - 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Darßmarathon am Sonntag

Am Sonntag um 9 Uhr fällt an der Darßer Arche in Wieck der Startschuss für den diesjährigen Darßmarathon. Die Teilnehmer erwartet einmalige Natur mit herrlicher Abwechslung der Landschaft mitten im „Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft“.

Der Darß-Marathon hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten deutschen Naturerlebnisläufe entwickelt. Die herrliche Landschaft der Halbinsel Fischland-Darß und die ursprüngliche Natur des Nationalparks begeistern Jahr für Jahr die europäische Läuferszene.

Kunstmarkt in Prerow

Im Garten des Darß-Museums in Prerow bieten am Sonnabend und Sonntag mehr als 30 Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern und weiteren Bundesländern hochwertige Arbeiten aus Keramik, Holz, Glas, Textil und Metall an. In stimmungsvoller Atmosphäre und ganz in Ruhe können Besucher des Prerower Kunstmarktes hier schöne Dinge als Geschenk für Freunde, Angehörige oder sich selbst erwerben. Ob Gebrauchskeramik, Skulpturen, Schmuck, Accessoires oder Kleidung, alle Objekte sind von hoher Qualität und Ästhetik.

Am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 15 Uhr begleitet „Mister Clarinet“ Jens Gutzmann mit Klarinette und Saxofone das Markttreiben. Der Markt ist Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr offen.

Liebesbriefe in der Boddenbühne

Helga Wienhöfer und Wolfgang Bordel finden in der Krise zusammen und gestalten am Freitag um 19.30 Uhr in der Barther Boddenbühne einen poetischen Theaterabend, wie nur sie es können. Love Letters –Zwei Leben in Briefen heißt das Stück.

Wienhöfer und Bordel schlüpfen in die Rollen von Andrew und Melissa, die einander kennen, seit sie Kinder waren. Schon in der Schule schreiben sie sich Zettel, Geburtstagseinladungen, kleine Dankeskarten und überwinden die Hürden pubertärer Unsicherheiten: Auch später, trotz räumlicher Trennung, bleiben sie durch das Schreiben in Kontakt – das ganze Leben lang. Karten unter 03971/26 888 00.

Konzert in St.- Marien-Kirche in Barth

Das Landesjugendakkordeonorchester Brandenburg, unter der Leitung von Volker Gerlich, ist am Sonntag um 12 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Barth zu hören. Das Ensemble fördert junge, begabte Brandenburger Akkordeonisten im Alter zwischen 13 und 27 Jahren. Es bietet ein stilistisch vielfältiges Programm, das neben originalen Orchesterkompositionen auch konzertante Bearbeitungen wie z. B. Johann Sebastian Bach’s Brandenburgisches Konzert Nr. 3, Jazz-Arrangements wie „Take The A-Train“ von Billy Strayhorn und Filmmusik enthält.

Klezmer und Folk in Born

Zwio Zwoika, kraftvolle Kammerweltmusik mit Klezmer und Folk gibt es am Freitag um 17.30 Uhr und 20 Uhr in der Fischerkirche in Born. Grenzgängercellist Matthias Hübner und Tastenvirtuose Albrecht Schumann spielen in ihrem Duo-Programm Eigenkompositionen, bearbeitete Folk- und Klezmerstücke sowie Stücke ihrer gemeinsamen Band Trio „Trojka“. Dabei setzen die beiden Solo- und Ensemblemusiker ihre Instrumente experimentell und vielfältig ein. Kammermusikalisch angelegt, verschmelzen Elemente aus Weltmusik, Folk, Klezmer und klassischer Musik.

Karten: 14 Euro (ohne Kurkarte 16 Euro. Vorverkauf über die Kurverwaltung Born, Telefon 038234/50421, E-Mail: info@darss.org. Die Besucherzahl ist je Konzert auf 35 Personen begrenzt.

Von Robert Niemeyer