Das letzte Oktoberwochenende steht vor der Tür. Der Herbst ist in der Region angekommen und wird in den nächsten Tagen angemessen gefeiert. Von „De Harvst“ in Zingst über die jährliche Kreiskaninchenschau in Barth und das Herbstfest beim Heimattierhof in Ribnitz bis zu Halloweenfeiern und Herbstfeuern im Raum Marlow.