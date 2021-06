Region Ribnitz-Damgarten: Diese Museen haben wieder geöffnet

Ribnitz-Damgarten

Im Deutschen Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten wurde in den vergangenen Tagen in den Ausstellungsräumen noch einmal tüchtig gewienert und geputzt. Auch im Café herrschte reges Treiben. Vorbereitungen für die Wiedereröffnung nach dem Lockdown. „Wir freuen uns, dass wir ab Sonnabend, dem 12. Juni, endlich wieder Besucher empfangen können“, sagt Axel Attula, der wissenschaftliche Leiter des Museums. Pünktlich 9.30 Uhr wird sich die Museumstür öffnen.

Die Gäste erwartet ein neu gestaltetes Bernsteinzimmer, eine neu gestaltete Ausstellung zur technischen Bearbeitung und Verwendung des Bernsteins sowie ein umgestalteter Ausstellungsbereich zum Thema Bernstein in Ribnitz - Fischlandschmuck - Ostseeschmuck. Die Corona-Zwangspause wurde auch genutzt, um die Erlebniswerkstatt neu zu gestalten. Sie bietet den Gästen künftig mehr Platz. Ab 13. Juni, 14 Uhr, wird auch die neue Sonderausstellung - „Malerei von Benzien bis Zinnall. Bilder von Stadt und Land“ zu sehen sein. Deren Besuch ist kostenlos.

Freilichtmuseum sucht für Schmiede einen Metallbauer

Das Freilichtmuseum im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Klockenhagen hat den Neustart bereits hinter sich. Seit 1. Juni ist es wieder geöffnet. „Für den Besuch ist kein Corona-Test erforderlich“, teilt Museumschef Fried Krüger mit. Maskenpflicht besteht nur für die Innenbereiche. Freuen dürfen sich die Besucher unter anderem auf die Bockwindmühle. Sie stammt ursprünglich aus Groß Ernsthof bei Wolgast und steht seit 1982 auf dem Gelände des Freilichtmuseums. Erbaut wurde sie 1795. Sie wurde rundum saniert und dreht sich nach 70 Jahren des Stillstands auch wieder. Da die Mühle nun wieder in der Lage ist, Korn zu mahlen, kann das Freilichtmuseum den Besuchern ab dieser Saison den gesamten Kreislauf vom ökologischen Getreideanbau bis hin zum gebackenen Brot als Mitmachprojekt präsentieren.

Fried Krüger, Leiter des Freilichtmuseums Klockenhagen, vor der sanierten Bockwindmühle. Quelle: Robert Niemeyer

Gern würde der Museumschef den Besuchern auch wieder zeigen, wie ein Schmied arbeitet. „Doch leider steht der bisherige Schmied nicht mehr zur Verfügung“, berichtet Krüger. „Wir suchen jetzt einen rüstigen Rentner oder Vorruheständler auf 450-Euro-Basis, der aus dem Metallbau kommt, kontaktfreudig ist und ein- oder zweimal die Woche für jeweils fünf Stunden die Schmiede betreut und hier einfache Schmiedearbeiten ausführt sowie den Besuchern Werkzeuge, Geräte und Arbeitsvorgänge erklärt. Er wird von uns eingearbeitet.“ (Kontakt: Fried Krüger, 0173/9750261)

Wer die längste Hühnergottkette der Welt sehen möchte, dem ist ein Besuch der Natur-Schatzkammer Neuheide zu empfehlen, die ebenfalls bereits vor einigen Tagen die Corona-Zwangspause beendet hat. Auf 165,94 Meter bringt es die Kette, sie besteht aus rund 13 000 Hühnergöttern. Gefertigt wurde sie während des Lockdowns.

Fossilienausstellung wurde neu gestaltet

Die Kette ist Bestandteil der neu gestalteten Fossilienausstellung. Bestückt wurde diese mit Funden aus dem Ostseeraum. Darunter ein siebenstrahliger Seeigel. „Sie sind eine absolute Rarität. Davon sind weltweit nur drei bekannt. Einer davon befindet sich in unserer Sammlung“, sagt Museumsbetreiber Thomas Kunde.

Diese Morpho-Falter aus Peru gehören zu den vielen Highlights der Natur-Schatzkammer Neuheide. Quelle: Edwin Sternkiker

Auch die Mineralienausstellung der Natur-Schatzkammer wurde während der Corona-Zwangspause völlig neu gestaltet. Einer der „Stars“ dieser Ausstellung ist ein Amethyst aus Uruguay. 155 Kilogramm bringt dieses violettfarbene Wunderwerk der Natur auf die Waage.

Nicht nur Freilichtmuseum und Natur-Schatzkammer sind dabei, auf Betriebstemperatur hochzufahren, auch das Technik-Museum Pütnitz hat nach der Corona-Zwangspause wieder die Tore aufgemacht. Zunächst nur sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr. „Ab 14. Juni hat das Museum dann wieder täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet“, kündigt Vereinschef Frank Müller-Meinke an. Der Neustart ist für das Technik-Museum nicht einfach, denn in der langen Zeit des Lockdowns hätten sich einige Mitarbeiter eine andere Tätigkeit gesucht, berichtet Frank Müller-Meinke. „Ich habe Verständnis dafür, allerdings müssen wir nun zusehen, wo wir neue Mitarbeiter herbekommen.“

Halle 2 des Technikmuseums Pütnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Nachdem das 20. Internationale Ostblock-Fahrzeugtreffen im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, soll es nun in diesem Jahr stattfinden. Geplant sind die Tage vom 27. bis 29. August. Ob das Treffen an diesem Wochenende dann tatsächlich über die Bühne gehen kann und in welchem Umfang, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Aber die aktuelle Entwicklung mit abnehmenden Inzidenzen und zunehmender Zahl von Impfungen stimmt die Mitglieder des Technik-Vereins einigermaßen zuversichtlich. Frank Müller-Meinke: „Wir sind jetzt dabei, in Absprache mit den zuständigen Behörden coronakonforme Konzepte zu erarbeiten, die das Ostblock-Fahrzeugtreffen möglich machen sollen.“

