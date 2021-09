Region Ribnitz-Damgarten: SPD holt Direktmandate

Ribnitz-Damgarten/Barth

Die große Siegerin der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD. Nicht nur bei den Zweitstimmen haben die Sozialdemokraten kräftig zugelegt. Auch die beiden Wahlkreismandate in unserer Region, die bis vor einigen Jahren noch fest in CDU-Hand waren, hat die SPD erringen können. Somit zieht Thomas Würdisch im Barther Wahlkreis 25 in den Landtag ein. Michel-Friedrich Schiefler holte das Direktmandat im Wahlkreis 23.

26-Jähriger holt Wahlkreis 23

Zum zweiten Mal in Folge hat die SPD das Direktmandat für den Landtag im Ribnitz-Damgartener Wahlkreis 23 geholt. Neben der Bernsteinstadt und dem Amtsbereich RDG gehören zu diesem Wahlkreis auch die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie die Stadt Marlow und das Amt Recknitz-Trebeltal. Nachdem 2016 Susann Wippermann erstmals in der Historie der SPD in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt das Direktmandat für die Sozialdemokraten geholt hatte, folgt ihr nun Michel-Friedrich Schiefler nach Schwerin.

Der 26-Jährige verbrachte den Wahlabend in seiner Heimatgemeinde Lindholz. Der Abend dürfte für ihn weitgehend entspannt verlaufen sein. Mit Beginn der Auszählung lag er bei mehr als 30 Prozent der Stimmen. Ein Wert, den er in etwa bis zum Schluss beibehielt.

„Ich habe versucht, die Menschen und den Wahlkreis kennenzulernen. Für mich war wichtig: Wo drückt vor Ort der Schuh“, so Michel-Friedrich Schiefler (SPD). Quelle: Privat

Als „absolut positiv“ bewertete Schiefler das Ergebnis. Der 26-Jährige hatte den Wahlabend im Kreise der Familie in seiner Heimatgemeinde Lindholz verbracht. Das sehr gute Ergebnis für die SPD im Land sei vor allem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zuzuschreiben. „Unsere starke Spitze in MV“, so Schiefler. Dass er selbst bei seiner erstmaligen Kandidatur so deutlich gegen den erfahreneren CDU-Kandidaten Christian Ehlers gewinnt, sei seinem Wahlkampf zu verdanken. „Ich habe im Wahlkreis 187 Termine gehabt. Ich habe versucht, die Menschen und den Wahlkreis kennenzulernen. Für mich war wichtig: Wo drückt vor Ort der Schuh“, so Michel-Friedrich Schiefler.

Der Kampf um das Direktmandat sei sehr fair gewesen. Am Montag wolle er die Wahlergebnisse detaillierter auswerten, um zu sehen, wo noch Nachholbedarf sei. Positiv zu bewerten sei auch, dass es gelungen sei, viele verlorene Wähler, die etwa zur AfD abgewandert waren, zurückzugewinnen.

Erneut nicht über das Direktmandat in den Landtag eingezogen ist Christian Ehlers. 2016 unterlag Ehlers Susann Wippermann nur um fünf Stimmen. 2021 hatte der Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern es erneut versucht. Diesmal scheiterte er deutlicher, lag bei etwa 24 Prozent.

Würdisch holt Barther Wahlkreis

Mit einem deutlichen Stimmenzuwachs hat Thomas Würdisch im Wahlkreis 25 das Direktmandat für die SPD gewonnen, lag ebenfalls bei etwas mehr als 30 Prozent. Das ist ein sprunghafter Anstieg um fast zehn Prozentpunkte im Vergleich mit der Landtagswahl vor fünf Jahren.

„Das ist ein erfreuliches Ergebnis“, sagte Thomas Würdisch, der die Auszählung im SPD-Büro vis-à-vis des Stralsunder Theaters verfolgte. Nach seinem Einzug in den Landtag als Nachrücker für den früheren Ministerpräsidenten Erwin Sellering, „hatte ich die Chance, viel mehr für diesen Wahlkreis zu machen“. Diese Chance habe er genutzt, indem er den Menschen in dem Wahlkreis eine Stimme in Schwerin gegeben habe.

„Die Menschen wollten einen Wechsel“, so Thomas Würdisch (SPD). Quelle: privat

„Die Menschen wollten einen Wechsel“, sagt Thomas Würdisch. Bereits Anfang kommender Woche wird in den Parteigremien der SPD das Ergebnis ausgewertet sowie über mögliche Koalitionen gesprochen. Der 58-Jährige möchte in der kommenden Wahlperiode weiterhin im Petitionsausschuss des Landtages mitarbeiten. In keinem anderen Gremium könne man kennenlernen, „was die Menschen in diesem Land bewegt. Da hat man das Ohr ganz nah dran.“

Nachdem Dietmar Eifler (CDU) während der Wahl im Jahr 2016 mit 26,7 Prozent der Erststimmen hauchdünn vor dem Direktbewerber der AfD landete, musste die christdemokratische Direktkandidatin Susanne Masur nun deutliche Verluste einstecken. Nur etwa 17 Prozent stimmten für Masur. Eifler war nicht wieder zur Wahl angetreten.

2016 war Würdisch, der auch Mitglied der Stralsunder Bürgerschaft ist, bereits zur Landtagswahl angetreten. Als Direktkandidat holte er seinerzeit 23,6 Prozent der Erststimmen. Er rückte in der Wahlperiode für den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering in den Landtag nach.

Von Robert Niemeyer und Timo Richter