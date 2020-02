Region Ribnitz-Damgarten lockt mit Theater, Winterfest und Stallluft

Barth/Ribnitz-Damgarten

Im Theater Barth wird am 21. Februar um 19.30 Uhr das Stück „Jenseits der blauen Grenze“ (Spielfassung von Julia Korrek), nach dem gleichnamigen Roman von Dorit Linke, gezeigt. Das Stück spielt in der DDR Ende der 1980er Jahre: Die Suchscheinwerfer der Grenztruppen kühlen einmal pro Stunde für ein paar Minuten ab. Das nutzen Hanna und Andreas aus. Sie laufen ungesehen über den Strand, gleiten lautlos in die Ostsee und schwimmen los.

Ihr Ziel ist der Westen. Bis Fehmarn sind es 50 Kilometer. Doch was bringt zwei Jugendliche dazu, diese lebensgefährliche Flucht über das Meer zu wagen? Und werden sie ihr Ziel erreichen? Karten können unter der Telefonnummer 039 71/268 88 00 reserviert werden.

Winterfest im Deutschen Bernsteinmuseum

Zum Winterfest lädt das Deutsche Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten am 22. Februar ein. Dazu verwandeln sich das Café in ein kleines Theater und die Ausstellungsräume in einen Kunsthandwerkermarkt mit ausgefallenen Produkten aus der Region. Und das alles bei freiem Eintritt! Hier das Programm im Überblick: Um 12 Uhr öffnet auf allen Etagen ein Kunsthandwerkermarkt, und es gibt Aktionen im Kinderbernsteinland. Um 14 Uhr beginnt eine Führung für Kinder und Junggebliebene. Um 15 Uhr zeigt das Theater „Randfigur“ das Stück „Die kleine Seejungfrau“ (für Kinder ab 5 Jahren).

Um 16.30 Uhr erwartet Petra Schwaan-Nandke die Besucher. In einer szenischen Lesung beschäftigt sie sich mit der Dichterin Martha-Müller-Grählert und deren Lied „Wo die Ostseewellen trecken“. Um 18 Uhr und 19 Uhr öffnet sich noch einmal im Theater „Randfigur“ der Vorhang, dann für das Stück „Die Bernsteinfee“. Ab 20 Uhr sorgt Thomas Putensen für musikalische Unterhaltung. Mit amüsanten Zwischenspielen und heiteren Extras unterhält nebenbei ein Zauberer.

Abenteuer auf dem Reiterhof

Einen ganzen Tag im Pferdestall mit vielen Abenteuern und Erlebnissen bietet der Reiterhof „Bernsteinreiter“ in Hirschburg am Donnerstag (20. Februar) und am Freitag (21. Februar) jeweils von 10 bis 15 Uhr für Kinder ab sechs Jahren an.

Angefangen über die Pferdepflege und -fütterung bis hin zu spannenden Ponyspielen und Ausritten – ein gut ausgebildetes und pädagogisch geschultes Betreuerteam kümmert sich um die Kinder. Veranstaltungsort: Hirschburg, Neuklockenhäger Weg 1a, Telefon: 0174/8530842, info@bernsteinreiter.de

