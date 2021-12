Ribnitz-Damgarten

Ein weiteres Silvester in der Corona-Pandemie, und abermals müssen die Menschen den Jahreswechsel mit Einschränkungen feiern. Der Verkauf von Feuerwerk ist zwar abermals verboten. Dennoch ist damit zu rechnen, dass geknallt wird. Deshalb haben etliche Kommunen Sperrzonen ausgewiesen. Auch der Landkreis Vorpommern-Rügen hat eine Verordnung erlassen, um Zusammenkünfte und Verletzungen zu vermeiden.

In Ribnitz-Damgarten sind der Marktplatz in Ribnitz und der Bereich rund um die Kirche eine Feuerwerksverbotszone. Auch im gesamten Ribnitzer Hafen darf kein Feuerwerk – gemeint ist damit Feuerwerk der Klasse 2 – abgeschossen werden. Sperrungen wie im vergangenen Jahr werde es nach Angaben des Ordnungsamtes aber nicht geben.

Gefahr in der Nähe von Rohrdachhäusern

Grundsätzlich ist besonders in der Nähe von Rohrdachhäusern das Abschießen von Feuerwerk verboten. Das gilt vor allem für die Urlaubsorte auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. So sind Feuerwerke in der gesamten Ortslage Dierhagen untersagt. Gleiches gilt für Born und Ahrenshoop sowie Wustrow und Wieck. Hier sind auch private Flächen gemeint. Auf öffentlichen Flächen ist der Abschuss von Feuerwerk ohnehin in diesem Jahr verboten.

In Zingst darf am Hafen sowie auf den Strandflächen im Gemeindegebiet nicht geknallt werden. Im Amt Barth ist die Stadt Barth mit Hafen, Marktplatz, Bahnhofsvorplatz und Parkplatz Nelkenstraße Verbotszone, in Fuhlendorf sind das die Bodden- und Strandabschnitte, ebenso in Saal die Boddenabschnitte und der Hafen Neuendorf, in Kenz-Küstrow die Boddenabschnitte sowie der Hafen Dabitz. Im Amt Recknitz-Trebeltal sind sämtliche öffentlichen kommunalen Plätze Feuerwerksverbotszone sowie Flächen und Straßen in den Städten Bad Sülze und Tribsees und den Gemeinden Deyelsdorf, Dettmannsdorf, Drechow, Eixen Grammendorf, Gransebieth, Hugoldsdorf und Lindholz inklusive der Ortsteile.

SB-Bereich der Ribnitzer Sparkasse zu – Testzentrum Neujahr auf

In Ribnitz hat außerdem die Sparkasse eine Vorsichtsmaßnahme ergriffen. Der SB-Bereich der Filiale in der Langen Straße wird in der Silvesternacht geschlossen. Vom 31. Dezember, 20 Uhr, bis 1. Januar, 6 Uhr, gibt es in der Sparkasse in Langen Straße in Ribnitz also weder Kontoauszüge noch Bargeld. „Obwohl durch die aktuell gültigen Corona-Maßnahmen größere Feiern nicht erlaubt sind, zeigen leider Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass auch Schäden durch Vandalismus in diesem SB-Bereich nicht auszuschließen sind“, heißt es von der Sparkasse Vorpommern dazu.

Wer am Neujahrstag übrigens einen Corona-Test benötigt: In Ribnitz hat das Testzentrum geöffnet und zwar von 12 bis 15 Uhr. Am 2. Januar hat das Testzentrum in der Langen Straße von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Robert Niemeyer