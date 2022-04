Tribsees/Nehringen

Punkt 6 Uhr steht der Bus der Verkehrsbetriebe vor dem „Graureiher“ in Nehringen und holt die 28 Neuntklässler und ihre drei Lehrer ab. Die Gruppe aus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat in Vorpommern eine ganz besondere Klassenfahrt erlebt: Sie wurde von der Region Tribsees in das Jugendgästehaus eingeladen, um für ein paar Tage die Bilder ihrer zerstörten Stadt zu vergessen. Hatte die Flut im letzten Sommer dort doch schlimm gewütet.

Chaos auf dem Bahnhof

Die 16- und 17-Jährigen freuen sich über die besondere Klassenfahrt. Quelle: Ines Sommer

Nach erlebnisreichen Tagen und einer tollen Abschlussparty am Vorabend – alles finanziert von Sponsoren – gucken einige noch ganz müde aus der Wäsche, doch ab geht’s Richtung Stralsund. Nach der Ankunft auf dem Hauptbahnhof dann das böse Erwachen. Der Zug, der die Gäste um 7.27 Uhr per ICE Richtung Bonn bringen sollte, wurde gestrichen. Keine Info an die Gruppe, kein Raum zum Gepäckunterstellen, keine Platzkarten für den nächsten Zug. Dafür noch ein Junge, der Bauschmerzen hatte, so dass der Notarzt kommen musste.

„Bis dahin war alles so gut gelaufen, und dann dieses Chaos. Ganz ehrlich, ich finde es von einem Unternehmen wie der Deutschen Bahn schäbig, uns nicht mal vorher zu informieren, die wussten ja, dass da eine Gruppe reist“, sagt Anke Haß. Die Leitende Verwaltungsbeamtin aus dem Recknitz-Trebeltal hatte letzten Sommer die Idee für diese besondere Hilfe für die Flutopfer. Gransebieths Bürgermeister Olaf Schmidt, mit dem THW im Ahrtal im Einsatz, machte den Kontakt zur Schule.

Eine ganze Region spendet für die Flutopfer Die Idee, den Kindern und Jugendlichen aus dem Ahrtal eine Woche Ferien zu spendieren, hatte Anke Haß, Verwaltungs-Chefin im Amt Recknitz-Trebltal, als sie Bilder der Flutkatastrophe sah. „Um sowas umzusetzen, braucht man Vertraute, Verbündete, und die habe ich gefunden, herzlichen Dank dafür.“ Das sind ihre Mitstreiter im Organisationsteam: Basti Retzlaff (Graureiher), Anke Ehrecke (Storchennest-Verein), Karen Hoppenrath (Landkreis), Steffi Timm, Christiane Müller und Birgit Kamrath aus dem Amt Recknitz-Trebeltal. Dank gilt außerdem dem Team des „Graureiher“, dem Landkreis für die Bereitstellung des Busses für die An- und Abreise und einen Tagesausflug, dem Berufsbildungsverein Tribsees für die Absicherung der weiteren Tagesfahrt, dem Vogelpark Marlow für den freien Eintritt und dem Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow, der den Besuch im Ozeaneum ermöglichte. Auch CDU-Landtagsabgeordneter Harry Glawe unterstützte. Die 9. Klassen aus dem Ahrteil waren die ersten Besucher, die 6. und 10. Klassen folgen in den nächsten Monaten. 35 000 Euro kosten alle drei Durchgänge. 32 000 sind durch die enorme Spendenbereitschaft bereits zusammengekommen. „Ich danke allen Unterstützern, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Geld …“, hofft Anke Haß. „Ich weiß, jetzt laufen viele andere wichtige Spendenaktionen. Aber wir sollten die Flutopfer nicht vergessen.“ iso

„Der Junge wurde nach der ärztlichen Behandlung vom Notarzt wieder zum Bahnhof gebracht, damit er mit seinen Klassenkameraden nach Hause fahren konnte. Es ging ihm dann auch wieder besser. Bis 11.30 Uhr haben die Schüler dann vor McDonalds gesessen, dort hatte man ihnen freundlicherweise Platz gewährt“, berichtet uns Anke Haß. Mit ein paar Stunden Verspätung, aber wohlbehalten sind dann abends alle zu Hause im Ahrtal gelandet.

Toller Abschlussabend im „Graureiher“

Und das garantiert voller Eindrücke. Das haben wir bei unserer Stippvisite am Abschlussabend erlebt. Da waren alle sogar ein bisschen aufgeregt, denn der Abend versprach nicht nur tolles Essen mit selbst gemachten Burgern, sondern auch noch eine Disko samt Party. Ex-Antenne-MV-Mann Basti, der jetzt zum Team des „Graureihers“ gehört, legte auf. Mit allem Schnickschnack, den eine echte Disko so braucht. Ein wunderschöner Abend.

Die jungen Leute erzählen uns aufgeweckt von den letzten Tagen. „Ich fand das Angeln am besten“, sagt ein Schüler über den Kurs des Landesangelverbandes, der direkt an der Trebel gegeben wurde. Sogar vier Fische haben sie gefangen, berichten die Jungs um Kajcza stolz. Auch das Steinzeitlager in Nehringen und der Ausflug in den Vogelpark Marlow kamen an. Und was hat den Teenies am besten gefallen? „Das Ozeaneum war toll. Aber am besten war das Meer“. Das sehen auch Katrin, Aya, Marwa und Kadifa so. „Wir waren noch nie an der Ostsee, es war so schön, da im Sand zu laufen und die Wellen zu sehen.“ Am liebsten würden sie mit ihren Eltern und Geschwistern wiederkommen. Viele der Schüler waren überhaupt noch nie im Urlaub.

Schüler sind happy, freuen sich über die Abwechslung

Schulleiterin Doris Stutz (3. v. r.) bedankt sich bei Stefanie Timm, Christiane Müller, Anke Haß, Anke Ehrecke (v. l.) und Olaf Schmidt für die tolle Idee. Quelle: Ines Sommer

Ist es nicht ein bisschen langweilig in Nehringen, so weit ab vom Schuss? „Nee, wir fanden das toll hier. Das Essen war gut, die Leute hier sind cool. Wir haben uns gefreut, dass wir alle zusammen waren. Und abends konnten wir auf unserer Terrasse schön laut Musik anmachen“, strahlen die Mädels. Die Schüler reden ganz offen mit uns, sind freundlich, herzlich und trotzdem höflich. Auch im Umgang untereinander. Zu den Lehrern haben sie einen guten Draht, tanzen sogar mit ihnen.

Die Schüler kommen aus der Erich-Kästner-Realschule, einer Schule mit 34 Nationalitäten in Bad Neuenahr-Ahrweiler, einer 27000-Einwohner-Stadt, die durch die Flut so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass dort viele Häuser unbewohnbar sind. Das dicht besiedelte Gebiet in diesem nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz hat allein drei Realschulen, zwei Gymnasien, zwei Förderschulen und drei Grundschulen. Als die Schulleiterin Doris Stutz darüber berichtet, kann man als Einwohner eines Flächenlandes nur staunen.

Schule in Bad Neuenahr stark beschädigt

Der Klassensprecher Kajcza (2. v. r.) bedankt sich bei den Mitarbeitern des Gästehauses „Graureiher“ (v. l.): Daniel Schön, Enno Thomas und Basti Retzlaff. Auf dem Bild fehlen Dagmar Heuer und Liane Rennert. Quelle: Ines Sommer

„Unsere Schule ist durch die Flut stark beschädigt, deshalb können wir die untere Etage mit allen Fachräumen, aber auch die Sporthalle und die Mensa nicht mehr nutzen. Dabei braucht man gerade als Ganztagsschule diese ganzen Räumen. Jetzt müssen wir improvisieren. Aber wir haben ganz tolle Schüler, aber natürlich auch engagierte Lehrer und Schulsozialarbeiter. So versuchen wir gemeinsam, ein Stück Normalität hinzubekommen.“

Für die tolle Idee, den Kindern hier etwas Ablenkung zu bieten, bedanken sich die Gäste aus dem Ahrtal mit kleinen Präsenten, aber auch mit viel Applaus und herzlichen Umarmungen. Doch auch die Macher aus Vorpommern sind dankbar, dass sie mit diesen Schülern so eine tolle Woche erleben konnten.

Von Ines Sommer