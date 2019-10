Regionalladen: Stadt geht nach Kritik neuen Weg

Barth

Für die geplante Eröffnung eines Regionalladens in der Langen Straße musste die Stadt Barth schon viel Kritik einstecken. Mithilfe von Fördermitteln soll ein Laden eröffnet werden, um einen Beitrag zur Revitalisierung der Langen Straße zu leisten (die OZ berichtete). Dabei sollen die Personalkosten über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Die Kosten für die Einrichtung und Ausstattung des Regionalladens sollten, so der bisherige Plan, über Fördermittel aus den Vorpommern-Fonds finanziert werden. Die Miete sollte die Stadt selbst übernehmen. Kritisiert wurde vor allem, dass die Stadt in den freien Wettbewerb eingreife, allerdings mit ganz anderen und besseren Voraussetzungen.

Doch jetzt schlägt die Stadt einen neuen Weg ein. „Wir haben die Kritik und Anregungen sehr ernst genommen. Vor allem die Vorwürfe, dass durch die Förderung der Markt verzerrt wird“, erklärte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig am Montagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur. Stattdessen wolle sich die Stadt auf ihre historische Rolle als Marktbetreiber konzentrieren. Das habe schließlich eine sehr lange Tradition.

Demnach soll der Regionalladen als kleine Markthalle betrieben werden. Wie auf einem Wochenmarkt müssen die Händler, deren Waren hier angeboten werden, ein Entgelt oder eine Gebühr zahlen. Mit diesem Geld könne dann unter anderem die Miete gezahlt werden. „Jeder präsentiert sein Angebot in der Art und Weise, wie er es haben möchte“, sagte Friedrich-Carl Hellwig. „Das ist unseren Einzelhändlern gegenüber fair, die ihren Laden ja auch selber ausstatten müssen.“ Statt den Laden also mit Fördermitteln auszustatten, würden die Händler selbst für die Einrichtung sorgen.

Mitte November ist die Eröffnung geplant

Allerdings habe die Stadt im Vorfeld einen Antrag auf Förderung an Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) gestellt. Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Mario Galepp zur Höhe der Summe erklärte Friedrich-Carl Hellwig, dass eine Förderung über 120 000 Euro für die Geschäftsausstattung beantragt sei. „Wir haben alles mit eingerechnet. Schließlich können wir den Antrag nur ein Mal stellen“, berichtete der Bürgermeister. Da es bisher aber noch kein positives Signal gebe, habe die Stadt nun entschieden, den anderen Weg – ohne die Fördermittel aus dem Vorpommern-Fonds – einzuschlagen. Denn schließlich drängt die Zeit. Ziel sei es, dass der Regionalladen Mitte November eröffnet. Ein konkretes Datum gebe es aber noch nicht. Da der letzte Dienstagsmarkt vor der Winterpause aber Ende Oktober stattfinde, sei eine zeitnahe Eröffnung das Ziel.

„Es ist wichtig, dass wir etwas umgestoßen haben, damit die ortsansässigen Einzelhändler nicht benachteiligt werden“, sagte Ausschussmitglied und Stadtpräsident Erich Kaufhold. Friedrich-Carl Hellwig betonte, dass er den Schritt, einen Regionalladen in der Langen Straße zu eröffnen, immer noch für richtig und wichtig halte. „Ich glaube, dass diese Plattform uns guttut und dass der Regionalladen Kunden in die Innenstadt zieht.“

Verkäuferstellen öffentlich ausschreiben

Gespräche mit Interessenten seien schon geführt worden, allen voran mit den regionalen Erzeugern, die dienstags ihre Waren auf dem Regionalmarkt verkaufen. Anders als auf einem Wochenmarkt würden sie in dem Laden ihre Waren allerdings nicht selbst verkaufen, hierfür würden zwei Verkäufer eingestellt. Mario Galepp appellierte an die Stadtverwaltung, dass es wichtig sei, die Stellen öffentlich auszuschreiben und dass ein Gremium der Stadt dann über die Vergabe entscheide, um Mauscheleien vorzubeugen. Das ganze Projekt der Stadt ist auf zwei Jahre ausgelegt. Nach dieser Zeit sei es der Wunsch der Stadt, dass die Angestellten den Regionalladen übernehmen.

Mehr zum Thema:

Stadt will Regionalladen eröffnen

Geplanter Regionalladen der Stadt wird kritisch beäugt

Regionalladen: Händler befürchten Konkurrenz

Mehr zur Autorin

Von Anika Wenning