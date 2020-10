Reha-Klinik Ahrenshoop: Keine Einigung im Tarifstreit

Ahrenshoop

Die zweite Tarifrunde an der Rehaklinik in Ahrenshoop ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Arbeitnehmerseite hat das Angebot zurückgewiesen, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. „Die Verhandlungskommission bewertet das Angebot als ernüchternd, unzureichend und nicht verhandlungsfähig“, so Dörte Kutzner, die die Mitarbeiter der Rehaklinik für Verdi betreut.

Fünf Prozent mehr in drei Stufen

Verhandelt wird für den nichtärztlichen Dienst in vier Reha-Kliniken der Vamed-Gruppe. Neben Ahrenshoop gehören dazu die Kliniken in Lehmrade, Damp und Schönhagen in Schleswig-Holstein. Nichtärztlicher Dienst meint beispielsweise Pflegekräfte, Physiotherapeuten oder Verwaltungsmitarbeiter.

Die Arbeitgeberseite hatte eine Erhöhung der Löhne um insgesamt fünf Prozent in drei Stufen angeboten, rückwirkend zum 1. September 2020 um 1,5 Prozent, zum 1. September 2021 abermals um 1,5 Prozent sowie zum 1. März um 2 Prozent. Die Laufzeit des Tarifabschlusses sollte 30 Monate betragen, also bis zum 31. Dezember 2022. Mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren werde laut Arbeitgeberseite eine Verlässlichkeit für die Mitarbeiter geschaffen, „die gerade jetzt in der aktuellen Situation der aufflammenden Corona-Pandemie essenziell ist.“

Kein Angebot zur Angleichung der Löhne

„Die Laufzeit ist eindeutig zu lang und die Vergütungssteigerungen fallen zu gering aus“, heißt es dagegen von Dörte Kutzner. Die Arbeitnehmerseite fordert eine Lohnerhöhung von elf Prozent. Diese Lohnsteigerung sei „kaum angemessen“, heißt es dazu von Vamed. Gerade die vergangenen Monate hätten die Reha-Kliniken vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt.

Kernpunkt der Forderungen der Arbeitnehmer ist aber eine Angleichung der Löhne zwischen Ost und West, eine Forderung, die auch von den Mitarbeitern der Schleswig-Holsteiner Vamed-Kliniken getragen werde. Hierzu gab es vonseiten der Arbeitgeberseite keinerlei Bewegung. „Das Nichtangebot beim Thema Angleichung Stundenlohn Ost/West ist provokant und entbehrt jeglicher gesellschaftlicher Verantwortung“, heißt es dazu von Verdi.

Mit Plakaten und Transparenten machten Mitarbeiter der Reha-Klinik in Ahrenshoop am Montag auf ihre Forderungen aufmerksam. Quelle: Robert Niemeyer

„Außer Frage steht, dass unsere Mitarbeiter in dieser kritischen Situation der Pandemie hervorragende Arbeit geleistet haben, dafür möchten wir uns auch an dieser Stelle bedanken“, sagt Frank Grzelczyk, Geschäftsführer der Vamed Reha-Klinik-Ahrenshoop. Die Forderung zur Angleichung der Löhne würde jedoch eine zusätzliche Erhöhung um 3,75 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern bedeuten. „Eine Steigerung in diesem Ausmaß kann die Klinik allerdings keinesfalls tragen“, so Frank Grzelczyk.

Am 4. November findet die dritte Verhandlungsrunde statt. „Wir erwarten ein in allen Forderungspunkten stark nachgebessertes Angebot der Arbeitgebers“, so Dörte Kutzner. Noch in der ersten Verhandlungsrunde hatte die Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatten die Mitarbeiter der Ahrenshooper Reha-Klinik Anfang der Woche eine sogenannte aktive Mittagspause durchgeführt und mit Plakaten und Transparenten vor dem Klinikgelände auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht.

