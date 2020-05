Reichsbürger bedroht Beamte bei Barth

Glöwitz

Ein 30-jähriger Fahrer eines VW Touran ist am frühen Samstagmorgen der Polizei in Glöwitz bei Barth durch seine Fahrweise aufgefallen. Noch während der Kontrolle flüchtete der Deutsche, der keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, zu Fuß in ein offen stehendes Gebäude.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, drohte der Flüchtige, die Beamten des Barther Polizeireviers zu verletzen. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet sein könnte, wurden mehrere Streifenwagen angefordert. Zudem war laut Polizeidarstellung bekannt, dass der 30-Jährige der Reichsbürgerszene angehört.

Flüchtiger gab auf

Nachdem er den Polizeibeamten mit massiver Gewalt gedroht hatte, gab der Mann gegen 6.15 Uhr auf und kam freiwillig aus dem Haus. Während einer Durchsuchung stellten die Beamten ein Cuttermesser.

Der Verdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Revier nach Barth gebracht. Es wurde Anzeige wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln erstattet. Durch die Kriminalpolizei erfolgen die weiteren Ermittlungen.

