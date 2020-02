Reise in die Vergangenheit: Der Fasching in Barth

Barth

Mit dem traditionellen Böllerschuss aus ihrer Spaßkanone eröffnete die Prinzengarde des Barther Carneval Clubs (BCC) in der Narrenburg am Bleicherwall am Sonnabend die erste Abendveranstaltung des neuen Jahres. Porträts von Honecker und Kohl lächelten auf FDJ-Fahnen und Hammer-Zirkel-Flaggen, Wimpel und gesprayte Parolen brachten Farbe an die Wände. Kalter Hund und Coca Cola hatten das Motto der aktuellen 43. Session auf den Tischen bereits ausprobiert: „Für Frieden und Sozialismus seid bereit, der BCC feiert 30 Jahre Einigkeit!“

Und so trafen in der prall gefüllten Narrenburg dekorierte Uniformierte, junge Pioniere, Blauhemden der FDJ, NVA-Sportler und Volkspolizisten auf die grellbunten Modesünder der 1980er Jahre, Helden der Arbeit, das Sandmännchen und den Fuchs, Fidel Castro und das Rote Kreuz der DDR, Nina Hagen, Schrubber, Besen und Kittelschürzen.

Der Narrenschwur ist Pflicht

Ostalgie pur? Nicht doch, schon bei seiner Begrüßung deutete sich an, dass Pittiplatsch, Broiler und Balaton, Rotkäppchen, „tote Oma“ und „heiße Ware unterm Tresen“ die Erinnerungen des Barther Prinzenpaares Christian I. und Susanne II. nicht komplett vergolden konnten: „Niemand hatte das Recht, eine Mauer zu errichten!“ Allerdings, nachdem sie den Gästen erst einmal den „Narrenschwur“ abgenommen hatten, – rechte Hand ans Ohr des rechten Nachbarn, linke Hand ans Herz der linken Nachbarin, Küssen erwünscht, Duzen Pflicht und Heiraten ohne Reue – verwehrten sie die Ausreise, jedenfalls bis Aschermittwoch. Kein Problem, die Kindermajestäten, Seine Tollität Finn I. und Ihre Niedlichkeit Delia I. (beide neun Jahre) hatten noch ein paar gute Tipps parat: „Smileys vergessen, lieber selber lachen“

Die Show der Prinzengarde mit Olivia Jones und den Gang-Bang-Boys. Quelle: Susanne Retzlaff

Der BCC hatte ein volles Tanz- und Showprogramm vorbereitet. Mitreißend die Auftritte der drei Funkengarden, die Minis machten noch vor dem Schwur den schwungvollen Auftakt, Rotweiße und Blauweiße folgten mit schicken Choreografien. Musiker Rainer Thürk läutete mit seiner Schunkelrunde zu BCC-Karnevalhits auch die erste Tanztour ein. In ihrem Showtanz setzten die Blauweißen und die Minifunken gemeinsam mit dem Prinzenpaar das Motto in einem kleinen Musical um, das die Geschichte eines Paares von der Trennung durch den Mauerbau 1961, die unterschiedlichen Entwicklungen auf der grauen und der bunten Seite der Wand bis zur glücklichen Vereinigung des Prinzenpaares in Freiheit 1989 erzählte. Da kamen dann doch Gänsehautgefühle auf.

Die Prinzenpaare eröffneten den Tanz. Quelle: Susanne Retzlaff

Eine wilde Zeit

Mit „Damals war's“ übernahmen die Elferratsfrauen und sorgten für ein Wiedersehen mit dem Zauberpeter. Sie ließen die „Scorpions“ auftreten, freuten sich über eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft und den „König von Mallorca“. „Es war nun mal 'ne wilde Zeit, der Sound unseres Lebens" sang der Saal gemeinsam.

Nach dem Tanz der rot-weißen Funken stellte der Elferrat seine "Ostrock"-Hits vor und präsentierte neben City auch Schlager von Ute Freudenberg, Semino Rossi, Ben Zucker oder Wolfgang Ziegler. Da konnte die Jury auch wagen, zwei Mauer-Meter für ihre Kostümierung zu prämieren, auf den zweiten Platz tanzten sich die Puppendoktoren und Sieger wurden die schrägen Schrubber und borstigen Besen in ihren bunten Kittelschürzen. Die sechs wilden Weiber aus Bresewitz suchen regelmäßig den BCC heim, im vergangenen Jahr spukten sie als „böse Schwestern“ auf dem Bleicherberg.

Zum Ende des Programms ließ es die Prinzengarde noch einmal richtig krachen und warf einen Blick in die gemeinsame TV-Show-Zukunft: Catwalk-Trainer „ Jorge Gonzales“ bat „ Olivia Jones“, „ Kerstin Ott“, „ Elton John“ und „ Andrea Berg“ aufs Plüsch-Sofa. Die schrillen „Gang-Bang-Boys“ brachten Männlein und Weiblein, West und Ost gleichermaßen zum Kreischen.

Von Susanne Retzlaff