Reiselustige Bartherin kommt gern nach Hause zurück

Born

Auf der Welt hat sich Britta Grigowski schon viel angesehen. Die 52-Jährige war in New York, in verschiedenen europäischen Ländern und hat zuletzt einen Segeltörn auf dem Mittelmeer genossen. Aber am Ende war sie immer wieder froh, zu Hause zu sein. Ein bisschen gilt das auch für den Lebensweg der gebürtigen Stralsunderin.

Gerade 20 Jahre alte geworden, führte der Weg der ausgebildeten Verkäuferin nach Berlin. Dort arbeitete die Sportlerin – sie bevorzugte in der Leichtathletik die Mittel- und Kurzstrecke – unter anderem als Abteilungsleiterin eines international bekannten Sportartikelherstellers.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sport trotz Operationen

Seit einigen Jahren ist sie als Erzieherin in der Region aktiv. Derzeit arbeitet sie in der Kita „Sünnenkieker“ in Born, wird im kommenden Monat die Leitung der neuen Einrichtung des Storchennest-Vereins in Barth als Leiterin übernehmen.

Trotz zweier Knieoperationen hat sie dem Sport nicht abgeschworen. Aktuell gilt die Vorliebe der zweifachen Mutter dem Walken. Außerdem ist die Bartherin gerne mit dem Fahrrad unterwegs.

Von Timo Richter