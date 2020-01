Rekordverdächtiger Jahresauftakt in Prerow

Prerow

So, der Sommer kann kommen, die Badesaison ist eröffnet. 615 fröhliche Wasserratten stürzen sich am Neujahrsmittag in das Ostseewasser an der Seebrücke Prerow. Etwa 7000 Besucher, auch das ein Rekord, sind Zeuge und jubelten Froschkönig und Sandmännchen, Hippie und Taxifahrer dem blauen Fischlein, Pittiplatsch, Adam und Eva, feinen Leuten, Weihnachtsmännern und -frauen zu, die sich einmal mehr von Neptun zum spritzigen Badespaß verführen lassen. Aus allen Bundesländern sind sie gekommen, auch aus der Schweiz, Österreich und Dänemark, die jüngste Teilnehmer zählt sechs, der älteste 81 Jahre.

Es ist 13 Uhr, noch eine Stunde bis zum entscheidenden Schritt in die See. Die Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft notieren eine Wassertemperatur von vier Grad, die Luft misst sechs Grad, der Wind weht schwach von West. 2020 beginnt mit optimalen Bedingungen und so strömen die Neugierigen zur Seebrücke und die Schlange der Teilnehmer an der Anmeldung am Strand wird lang und länger.

Nur wenige Einheimische baden mit

Ihr erstes Mal wollen Tatjana und Walter Hubmann aus dem fränkischen Herzogenaurach erleben. „Wir waren schon oft im Herbst hier“, verraten sie. Es ist 13.15 Uhr, inzwischen haben sich 450 Teilnehmer angemeldet. Aus dem nahen Michaelsdorf, und damit eher eine Ausnahme, ist Constanze Edinger gekommen, sie bekommt von den Helfern der Anmeldung das Armband, das sie zum Betreten der größten Umkleidekabine der Halbinsel berechtigt und das „Anbaden 2020-T-Shirt“.

Zur Galerie Mehr Menschen als je zuvor stiegen am Neujahrstag in Prerow in die Ostsee.

Heizpilze und Glühwein sorgen für Wärme, Wine und Kay Müller, erfahrene Anbader aus Leipzig, werfen sich in ihre Weihnachtshemdchen. „Diese Stimmung, das ist für uns der Höhepunkt des Jahres. Joggen und danach Abbaden, jeden Tag, auch gestern“, sagen sie, wie sie sich vorbereitet haben. Bis zum Hals muss das Ostseewasser stehen, sonst gilt es nicht und ja, an den Füßen tut es ein bisschen weh, wegen des kalten Sandes bleiben die Sandalen an.

Überwältigendes Glücksgefühl

Gabi Sporreiter aus Sachsen-Anhalt, zum achten Mal dabei, rät zu regelmäßigen kalten Duschen vorm Anbaden im fast eisigen Nass: „Das Glücksgefühl, wenn man rauskommt, ist überwältigend.“ Die zehnjährige Celia aus Born hat ihren Nixenschwanz mit Luftballons gefüllt und bekommt Zweifel: „Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt angemeldet habe ... aber mit den Füßen gehe ich sicher rein.“ Noch weiß sie nicht, dass sie ganz vorne mit Neptun Richtung Ostsee laufen wird.

Um 13.40 Uhr ist der Rekord mit 580 Anmeldungen schon deutlich gebrochen. „Das Wetter ist schön, die Leute sind gut drauf“, freut sich Geburtstagskind Neptun, „jeder darf anziehen was er möchte, alle müssen rein und alle müssen raus“, erklärt er die Spielregeln. Mut genug haben die Magdeburger FKK-Freunde, regelmäßig kommen sie total textil zum Anbaden nach Prerow: „Wir waren schon als Olsen-Bande und Leuchttürme hier!“

Am Anfang tut’s weh

In diesem Jahr wird ihr „Sandmännchen-Ensemble“ den Preis für die beste Kostümierung bekommen. Bürgermeister René Roloff und Kurdirektor Lothar Jaeschke begrüßen Teilnehmer und Zuschauer, noch sechs Minuten, die T-Shirts sind aus, das Publikum klatscht sich warm, 614 Anmeldungen. Und dann ist es 14 Uhr. Neptun stürmt mit Nixe, Taxifahrer, Damen von Anno Dunnemals und Weihnachtsmützen Richtung Meer und immer mehr fröhliche Badewütige folgen. Die ersten klatschnassen Badenden verlassen die Fluten, die „Thüringer Klöße“ aus Eisberg machen ihrem Heimatort alle Ehre, Katrin, Nancy, Mike, Heiko und Michel tauchen noch einmal ins flache Wasser, „am Anfang tut’s weh, aber dann ...“.

14.12 Uhr – was ist das? Ein Nachzügler flitzt über den Strand und springt in die See. Der zählt auch, bestätigt Jaeschke den neuen Rekord: 615 Anbader. Ein gelungenes Ereignis, auch dank der vielen Helfer und Unterstützer, dankt der Kurdirektor auch DLRG, Kneipp-Verein, Seemannskirche, Museumsverein und ASB und freut sich besonders über den Seenotrettungskreuzer, dessen Terminplan zum ersten Mal die Begleitung des Ereignisses erlaubte.

Von Susanne Retzlaff