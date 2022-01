Restaurantfachfrau aus Saal träumt von New York

Saal

Als gelernter Restaurantfachfrau probiert sich Jane Unverricht derzeit in einer anderen Tätigkeit aus: Die 29-Jährige arbeitet seit Kurzem nicht mehr im Restaurant eines Zingster Hotels, sondern am Empfang des Hauses. Die Frau aus Saal arbeitet seit dem Jahr 2014 in dem Seeheilbad.

Ihre Freizeit gehört der Tochter. Jane Unverricht ist mit ihr gerne in verschiedenen Städten unterwegs. So bummeln Mutter und Tochter gerne durch Stralsund oder Rostock. Urlauber führen das Gespann nicht in die weite Welt. „Ich mag einfach Städtetrips, zum Beispiel nach Berlin oder Dresden“, sagt die Hotelmitarbeiterin. Traumziel seit geraumer Zeit ist New York, die Weltstadt möchte unbedingt einmal besuchen.

Früher bei Handballturnieren auf dem Feld

Sportlich aktiv – dafür hat Jane Unverricht im Augenblick zu wenig Zeit, wie sie selbst sagt. Früher hat sich Handball gespielt. Sie war als Feldspielerin im Einsatz und hat seinerzeit auch bei turnieren beispielsweise in Barth und Marlow mitgespielt.

Von Timo Richter