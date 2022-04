Ribnitz-Damgarten/Ahrenshagen

„Das ist natürlich ganz anders als die Standardeinsätze“, sagt Oliver Rybicki. Einen Tag nach dem schlimmen Unfall bei Ribnitz-Damgarten, bei dem zwei Kinder verletzt wurden, beschäftigen den Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten die Geschehnisse immer noch. „Wenn Kinder betroffen sind, ist das immer eine andere Situation“, so Rybicki.

Am Freitag war auf der Landesstraße 22 in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow eine 40-jährige Frau frontal gegen einen Baum gefahren. Im Auto saßen ihre beiden Kinder, sechs und acht Jahre alt. Das Erschreckende dabei: Die Mutter war betrunken, hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille.

Fassungslosigkeit in den Sozialen Medien

In den Sozialen Medien herrschte Entsetzen bei den Nutzern. „Sie sollte sich in Grund und Boden schämen“, „Dieses Verhalten ist nicht nur den Kindern gegenüber verantwortungslos, sondern den ganzen Mitmenschen gegenüber“ oder „Ich hoffe, dass sie die richtige Strafe dafür bekommt“ waren nur einige der Kommentare bei Facebook.

Die Fahrerin fuhr frontal gegen einen Baum. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

„Manche würden sagen, dass sie mit der Frau wenig Mitleid haben“, sagt der Ribnitz-Damgartener Feuerwehrchef. Dennoch müssen die Einsatzkräfte professionell bleiben und allen Verletzten helfen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ein Kind bereits behandelt worden.

Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um das zweite Kind und die Mutter. „Die Kinder waren das Wichtigste“, sagt Rybicki. In den Reihen der Feuerwehr gebe es einige Mitglieder, die auch Rettungssanitäter sind. Bei Einsätzen wie diesen kümmern sich diese Kameraden vornehmlich um die verletzten Kinder.

Ersthelfer waren unter Schock

Beide waren schwer verletzt und wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Etwas weniger, aber dennoch schwer verletzt, war auch die Frau. Auch sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. „Das mit dem Alkohol haben wir erst gegen Ende mitbekommen, als die Kinder bereits versorgt waren“, so Rybicki. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und zogen den Führerschein ein. Gegen sie wird unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Landesstraße 22 musste wegen des Unfalls voll gesperrt werden. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

„Die Ersthelfer haben hervorragende Arbeit gemacht“, so Oliver Rybicki. Später jedoch musste die Feuerwehr manchen beruhigen. „Auch Ersthelfer befinden sich in solchen Fällen in einer Schocklage“, so der Ribnitzer Feuerwehrchef. Dabei würden sie auch die Abläufe stören. „Sie meinen es ja gut, aber es übernehmen dann die Rettungskräfte.“

Von Robert Niemeyer