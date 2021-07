Martenshagen

Die Liste der leer stehenden Gutshäuser in Vorpommern ist immer noch sehr lang. Aber es gibt auch noch nach vielen Jahren Leerstand Hoffnung auf Rettung. Das zeigt das Herrenhaus von Martenshagen, das Interessierte bei der Mittsommerremise besichtigen konnten. Es stand nach einem Verkauf über zehn Jahre leer. Nicht gereinigte Dachrinnen sorgten für große Schäden.

Dann hat Geesche Gruber das Herrenhaus entdeckt und 2017 erworben. Inzwischen wohnen sie und ihre Nichte hier. Mit viel Frauenpower wurde bereits viel erreicht, Historisches gerettet und aufbereitet, zum Beispiel alte Türen, die als Unterlage für Autos genutzt wurden. Ein in der DDR errichteter Anbau soll entfernt werden, damit wird der Blick vom Gartensaal zur großen Linde wieder frei.

Das Gutshaus, wahrscheinlich ein Verwalterhaus, wurde 1895 errichtet, vermutlich im Zusammenhang mit einer Reihe von Wirtschaftsgebäuden, die heute nach Umbau Wohnzwecken dienen. Das Ensemble steht unter Denkmalschutz. Die Architektur des verputzten Herrenhauses entspricht der seinerzeit üblichen.

Martenshagen gehörte damals der Familie von der Groeben, der Herren von Divitz. Sie waren in den Besitz von Divitz und damit auch von Martenshagen gekommen, weil der 1892 verstorbene Carl Reinhold von Krassow keine Söhne hatte. Eine seiner drei Töchter heiratete Karl von der Groeben. Das märkische Adelsgeschlecht ist weit verzweigt und hatte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs viel Besitz östlich der Oder. Zu den bekannteren Vertretern der heutigen Generation gehört die Fernsehmoderatorin Ulrike von der Groeben.

Womöglich erfolgte nach dem Übergang an die von der Groebens eine rege Bautätigkeit in Martenshagen, aus der die denkmalgeschützten Gebäude stammen. Dem Geschlecht gehörten Divitz und Martenshagen bis zur Enteignung durch die Bodenreform 1945. Letzter Besitzer war Siegfried von der Groeben.

Das Schicksal des Martenshäger Herrenhauses gleicht demjenigen in vielen anderen Dörfern der späteren DDR. Es wurden 1945 Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht. Später war es auch Schule, „Konsum“, also Dorfladen, und so etwas wie das Martenshäger Kulturhaus. Im Gartensaal wurde gefeiert.

Von eob