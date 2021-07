Rewe in Ribnitz geschlossen: Was im Markt jetzt umgebaut wird

Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz ist die Nahversorgung derzeit stark eingeschränkt. Gleich zwei Supermärkte sind derzeit geschlossen. Neben dem Edeka-Markt im Bodden-Center kann seit dem Wochenende auch der Rewe-Markt in der Langen Straße nicht mehr genutzt werden. Auch hier wird der Verkaufsraum umgebaut. Die Postfiliale bleibt aber geöffnet.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Größere Obst und Gemüseabteilung

„Nach derzeitigem Stand öffnet der aufgefrischte Markt in Ribnitz-Damgarten am 14. Juli wieder für die Kunden und Kundinnen“, heißt aus auf Nachfrage bei der Rewe-Unternehmenskommunikation- Frisch heißt in diesem Fall, dass die Obst- und Gemüseabteilung vergrößert wird. „Angelehnt an das Konzept klassischer Markthallen werden in dem umgebauten Markt frische Lebensmittel eine noch größere Rolle als zuvor spielen“, so Unternehmenssprecherin Nadja Keller.

Obst und Gemüse aus der Region und in Bio-Qualität soll mehr Platz eingeräumt werden. Auch Convenience-Produkte (Fertig-Produkte) zum sofortigen Verzehr wie Smoothies und Wraps, aber auch Molkereiartikel bekommen mehr Raum. Dafür werden vier weitere Kühltruhen und zusätzliche Kühlschränke auf einer Länge von mehr als sechs Metern montiert. Auch der Brot- und Backwarenbereich wird vergrößert.

Edeka wird ebenfalls modernisiert

Die Vergrößerung wird möglich, da es in dem Markt keine Bäckerei-Filiale mehr gibt. Vor einigen Wochen zog der Lila Bäcker aus dem Rewe aus. In den Wochen vor der Schließung hatten die Umbauarbeiten in der Obst- und Gemüseabteilung im Eingangsbereich bereits begonnen.

Lesen Sie auch: Ribnitzer Edeka-Markt wird umgebaut: Was sich dort ändert

In den vergangenen Monaten hat sich die Supermarktlandschaft in Ribnitz-Damgarten enorm verändert. In Damgarten wurde ein neuer Edeka-Markt gebaut. Zuvor war auch der Famila-Markt in Ribnitz umfangreich umgebaut und modernisiert worden. Derzeit wird neben dem Rewe-Markt auch der Edeka-Markt im Bodden-Center umgebaut. Der Markt wird modernisiert und vergrößert seine Verkaufsfläche.

Von Robert Niemeyer