Der Ribnitzer Immobilienhändler Johannes Pantermöller muss im Mai 1938 nach wiederholter Beleidigung des Bürgermeisters Dr. Wegner für drei Monate ins Gefängnis. Obwohl mit dem Strafmaß alles andere als zufrieden, akzeptiert Wegner das Gerichtsurteil. Nicht freiwillig, sondern erst nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Oberstaatsanwalt. Der Stachel sitzt tief. Er versucht deshalb, Pantermöller auf anderen Wegen zu diskreditieren und ihm sein Gewerbe als Makler „wegen Unzuverlässigkeit“ zu entziehen. Mit dieser Zielstellung wendet sich der Bürgermeister an die Fachgruppe der Grundstücks- und Hypothekenmakler, die NSDAP-Kreisleitung Rostock-Land und das Finanzamt, alle in Rostock. Er recherchiert, ob er irgendetwas findet, was er Pantermöller zur Last legen kann.

Die Fachgruppe steht einer „Gewerbeuntersagung“ recht offen gegenüber. Hierzu mag auch beigetragen haben, dass Pantermöller ihr gegenüber eine sehr schlechte Zahlungsmoral offenbarte. Die Achillesferse des Mannes. So ist er mit den Beiträgen in Höhe von 44 Mark in Rückstand, bei einem Monatsbetrag von 2 Mark. Das Finanzamt informiert, dass gegen den Ribnitzer Immobilienmakler gerade ein Steuerermittlungsverfahren schwebt. Problem auch hier: die Zahlungsmoral. Pantermöllers Steuerschulden haben sich auf über 600 Mark summiert.

Bürgermeister schaltet NSDAP-Kreisleitung ein

Eine Stellungnahme der NSDAP-Kreisleitung lässt hingegen auf sich warten. Im September 1938 wendet sich Wegner erstmalig an die Partei. Dann muss er sich ein Dreivierteljahr immer wieder in Erinnerung bringen, zeigt große Ausdauer. Im Juli 1939 äußert sich endlich NSDAP-Kreisleiter Sievert zu diesem Fall: „…, dass der Gütermakler Johannes Pantermöller sowohl charakterlich als auch in politischer Beziehung absolut als unzuverlässig gilt. Pantermöller war früher Parteigenosse und trat der Bewegung am 1.4.1932 bei. Bereits am 19.12.1932 wurde er wegen Nichtzahlung aus der Partei wieder ausgeschlossen. Pantermöller war damals absolut in der Lage, seine Beiträge zu zahlen, eine wirtschaftliche Notlage lag nicht vor.“

Wegner fragt nach, ob denn aus Sicht der NSDAP „Wert auf die polizeiliche Untersagung des Gütermaklergewerbes gelegt wird“. Eine Antwort bleibt die Kreisleitung schuldig. Mit Kriegsbeginn kann die Angelegenheit nicht mehr mit der größtmöglichen Intensität weitergeführt werden. Untätig bleibt Wegner aber keinesfalls. Er wühlt weiter. Nun meldet sich der Ribnitzer August Seemann zu Wort, ebenfalls Makler. Seemann zieht ordentlich vom Leder, lässt kein gutes Haar an seinem Konkurrenten und streut Gerüchte.

Pantermöller versucht sich in verschiedensten Geschäftszweigen, überwürft sich aber in steter Regelmäßigkeit mit seinen Geschäftspartnern. Er betreibt ein Molkereigeschäft, vermietet Billardtische. Eher zufällig landet er im Maklerberuf. Diesen Beruf habe er schließlich aufgrund seiner Machenschaften in Ribnitz und dem Umland „in den Schmutz getreten“, so Seemann. Er sei in Ribnitz „so verrufen“, dass man ihn regelrecht „verachte“. Einen Fürsprecher findet Pantermöller vorgeblich in Walther Bachmann, für den er einige Grundstücksgeschäfte abwickelt.

Nachfragen bei mehreren Gestapo-Dienststellen

Ein Gerücht ermuntert den Bürgermeister besonders zu weiteren Nachforschungen: Pantermöller soll in den Aufkauf jüdischer Warenlager involviert gewesen sein. Dabei habe er sich gegenüber den Juden als Regimegegner ausgegeben und als Beweis mit seiner dreimonatigen Gefängnisstrafe kokettiert. Der Aufkauf der Warenlager erfolgte anschließend durch den Ribnitzer Kaufmann Max Grünewald. Für das Jahr 1937 sind fünf Aufkäufe, für das Jahr 1938 vierzehn Aufkäufe und für das Jahr 1939 vier Aufkäufe belegt. Ohne Zweifel ein gutes Geschäft für Max Grünewald. Die Rolle Pantermöller bleibt hingegen nebulös.

Zeugen aus Ribnitz können die Aussagen Seemanns nicht bestätigen. Grünewald befindet sich zu diesem Zeitpunkt wegen wirtschaftlicher Vergehen im Zuchthaus. Dennoch fragt Wegner im Juli 1940 bei mehreren Gestapo-Dienststellen an, ob ihnen bei den Verkäufen der Name Pantermöllers begegnet sei. Zudem möge man doch die betreffenden Juden ausfindig machen und diese befragen. So erklärt die Gestapo in Schneidemühl, dass der Name Pantermöller bei „den noch hier befindlichen Juden völlig unbekannt“ sei. Die Mehrzahl der Juden sei jedoch ausgewandert.

Obwohl Wegner eine große Unnachgiebigkeit an den Tag legte, liefern alle Nachforschungen keine belastbaren Ergebnisse. Im November 1940 stellt er das Verfahren gegen Pantermöller ein.

