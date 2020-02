Ribnitz: 27-Jähriger unter Einfluss von Drogen gefahren

Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten hat die Polizei am Wochenende einen Autofahrer gestoppt, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Im Bereich der Gänsewiese kontrollierten die Beamten des Ribnitzer Polizeireviers am Sonnabend gegen 3 Uhr den 27-Jährigen. Der Drogenvortest schlug auf THC an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Zudem fanden die Beamten in dem Wagen des Ribnitz-Damgarteners ein Tütchen mit einer unbekannten Substanz. Diese wird nun untersucht.

Der Fahrer muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Wegen Drogenbesitz verantworten.

Von Robert Niemeyer