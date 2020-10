Ribnitz-Damgarten

„Ein bisschen blutet schon das Herz“, sagt Norbert Boldt, Vorsitzender des Segelclubs Ribnitz, wenn er an die Bootshalle im Ribnitzer Hafen denkt. Seit einigen Tagen fressen sich Abrissbagger durch die Wände der Halle. Zuvor wurde das Gebäude im Inneren entkernt. Über viele Jahre war die Bootshalle Lagerplatz und Treffpunkt für die Mitglieder des Segelclubs. „Gerade für Veranstaltungen war die Halle wichtig. Jetzt haben wir im Ribnitzer Hafen nichts mehr zum Unterstellen“, so Norbert Boldt.

Eigentlich sollte die Halle viel früher abgerissen werden. Aber mit dem Segelclub hatte die Stadtverwaltung vereinbart, das Gebäude noch über diesen Sommer hinaus nutzen zu können, um Regatten durchzuführen. Das Highlight, eine deutsche Meisterschaft, wurde Corona-bedingt abgesagt. Kleinere Rennen konnten jedoch stattfinden.

Im vergangenen Jahr war die Bootshalle für ein Graffiti-Projekt genutzt worden. Quelle: Robert Niemeyer

Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe laut Boldt jedoch gut funktioniert. Die Verwaltung hatte eine Halle in Klockenhagen zur Vermietung angeboten, in der der Segelclub nun vor allem die Boote für die Jugend untergestellt hat. Private Segler hätten sich laut Boldt selbstständig eine neue Bleibe für ihre Boote gesucht.

2010 fiel Investor durch

Doch wie geht es nun weiter auf dem Gelände am Hafen? Die Diskussion um die Zukunft des Areals läuft bereits seit Jahren. Das Hafengebiet gehört zu einem der letzten sogenannten „Filetstücke“ der Bernsteinstadt. Immer wieder mal wurden die Ideen etwas konkreter. 2010 beispielsweise plante ein Investor den Bau eines Hotels mit Restaurant und Eiscafé, Wohnungen und Ferienwohnungen, fiel mit seinen Vorstellungen aber bei der Verwaltung und der Politik durch. Ein paar Jahre später drehte sich die Diskussion um das sogenannte „ Haus des Gastes“. Auch diese Idee liegt derzeit auf Eis.

„Der Abriss ist ein wichtiger Schritt. Der Hafen ist ein wichtiger Standort. Das Thema ist und bleibt für uns aktuell“, sagt Manfred Widuckel, Vorsitzender des Bauausschusses der Stadtvertretung. Bereits in der nächsten Sitzung des Ausschusses am 24. November soll die Entwicklung des Hafens auf die Tagesordnung gesetzt werden. „Und dann muss das Thema kontinuierlich auf den Tisch“, so Widuckel weiter.

Ziel: Verhandlungen in den nächsten zwei Jahren

Schnellstmöglich sollen Ideen und Konzepte möglicher Investoren gesichtet werden. Die Politik selbst hat bereits Forderungen aufgestellt. Eine Wohnbebauung sei ebenso vorstellbar wie der Bau von Ferienwohnungen oder eines Hotels. Aber auch die maritime Infrastruktur müsse im Blick behalten werden, etwa durch sanitäre Anlagen für Segler oder ein Büro für den Hafenmeister. Gastronomie, die das bisherige gastronomische Angebot ergänzt, sollten ebenfalls eine Rolle spielen.

Dabei dürften nicht erneut Jahre ohne Ergebnis verstreichen. „Unser Wunsch ist es, in den nächsten ein bis zwei Jahren in ernsthafte Verhandlungen mit einem Investor zu treten“, so Manfred Widuckel.

Vorerst soll die Fläche jedoch erst einmal beräumt werden. Die Abrissarbeiten gehen laut Bauamtsleiter Heiko Körner offenbar schneller als geplant vonstatten, weil die Schadstoffsanierung weniger problematisch war als gedacht. Deshalb wird der Abriss der Halle wohl bereits im November abgeschlossen sein. Geplant war das Ende der Arbeiten Mitte Dezember. 190 000 Euro kostet der Abriss. Anschließend soll laut Heiko Körner Mutterboden aufgebracht und Rasen angesät werden, um die Fläche der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Vier Interessenten

Darüber hinaus bestehe zwischen Verwaltung und Politik Konsens, was die Kriterien zur Entwicklung des Geländes betrifft. „Wir möchten der Attraktivität der Fläche Rechnung tragen. Deshalb nehmen wir uns lieber etwas länger Zeit, als einem Interessenten nur deshalb nachzugeben, weil er Interesse hat“, sagt Thomas Huth. Gleichzeitig weist er aber auch darauf hin, dass andere Großprojekte wie der Bildungscampus oder die Entwicklung des Geländes der ehemaligen Kreisverwaltung in der Stadtverwaltung bereits Kapazitäten binden.

Vier Investoren hätten in der Vergangenheit Interesse angezeigt. Nun gehe es in den nächsten Schritten darum, die festgehaltenen Kriterien den Interessenten zu vermitteln und ein entsprechendes Vergabeverfahren zu erarbeiten.

Neben den angesprochenen Festlegungen sei auch wichtig, dass der öffentliche Zugang zum Wasser sowie der Parkplatz erhalten bleibe. Wie bisher sollen an der Stelle auch weiterhin Flächen für Veranstaltungen wie das Hafen- oder Frühlingsfest zur Verfügung stehen. Im kommenden Jahr sollen laut Heiko Körner konkretere Gespräche aufgenommen werden.

Von Robert Niemeyer